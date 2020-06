'सिंघम' डायरेक्टर ने जताया अफसोस, कहा- क्यों बनाई पुलिस की तारीफ में ये फिल्में

देशभर में इन दिनों तमिलनाडु के तूतीकोरिन में पुलिस हिरासत (police custody) में एक कारोबारी पिता और उसके बेटे की मौत की घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है। आम लोगों लेकर बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री ( Bollywood and South Film Industry) में इसको लेकर काफी नाराजगी है। साउथ इंडस्ट्री में पुलिस की तारीफ करने वाली फिल्में बनाने के लिए मशहूर डायरेक्टर हरी (director Hari) ने इस मामले पर दुख जताया है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात का अफसोस है कि उन्होंने ऐसी फिल्में क्यों बनाई। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तमिल भाषा में नोट लिखा है जो खूब वायरल हो रहा है। यूजर्स भी डायरेक्टर हरी का समर्थन कर रहे है। सभी एक ही आवाज में बोल रहे है यह क्रूरता किसी भी हालत में सहन नहीं कर सकते। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर उनका न्याय दिलवाने की बात कही जा रही है।

मशहूर डायरेक्टर हरी ने सोशल मीडिया पर ओपन लेटर शेयर किया है। जिसमें लिखा, 'जो सथनकुलम में हुआ है, वैसा तमिलनाडु में फिर कभी भी ना हो। इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि जो लोग भी इसमें शामिल हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। कुछ पुलिस ऑफिसरों की वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम होता है। मुझे आज दुख हो रहा है कि मैंने ऐसी 5 फिल्में बनाई हैं, जिसमें पुलिस वालों का गुणगान किया है।'

Director Hari regrets making five films which glorified the police force in his career. He says Tamil Nadu people shouldn't be subjected to another cruel incident like the one that happened in #Sathankulam.#JusticeForJayarajandBennicks #DirectorHari pic.twitter.com/whYYzfxos8