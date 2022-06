पंकज त्रिपाठी की इस फिल्म के लिए K.K ने रिकॉर्ड किया था आखिरी गाना, जानें किस दिन होगा रिलीज

बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन सिंगर्स में से एक K.K उर्फ कृष्ण कुमार कुन्नथ ने 53 की उम्र में दुनिना को अलविदा कह दिया। केके मंगलवार शाम को कोलकाता में एक कार्यक्रम में प्रस्तुति दे रहे थे। इस दौरान अचानक बीमार पड़ने के बाद उन्हें सीएमआरआई अस्पताल ले जाया गया था। जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

इस खबर से संगीत की दुनिया में सन्नाटा सा पसर गया है। ये एक बहुत बड़ी क्षति है। सिंगर ने तीन दशकों से अधिक समय तक संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध करने वाले प्रसिद्ध बालीवुड गाने गाए। उन्होंने बॉलीवुड को कई बेहचरीन गाने दिए। उनका आखिर गाना निर्देशक श्रीजीत मुखर्जी की फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया गया था, जिसका रिलीज होना अभी बाकी है।

singer k k last song was for srijit mukherji film sherdil