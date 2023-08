Raju Punjabi death: राजू पंजाबी का शव देखकर फूट-फूटकर रोए रैपर KD, जानें सपना चौधरी ने इस दुख में क्या किया?

Submitted by:

Raju Punjabi last rites: देसी देसी ना बोल्या कर... जैसे हिट गाने देने वाले हरियाणवी सिंगर राजू पंजाबी का मंगलवार को राजू पंजाबी का राजस्थान के जिला हनुमानगढ़ के गांव रावतसर खेड़ा में अंतिम संस्कार किया गया।

मंगलवार की सुबह उनके शव को उनके पैतृक राजस्थान के जिला हनुमानगढ़ के गांव रावतसर खेड़ा में ले जाया गया है। जहां अंतिम संस्कार किया गया। राजू पंजाबी ने हिसार के आजाद नगर में एक मकान किराए पर लिया हुआ था। जिसमें बीच बीच में ठहरते थे।राजू पंजाबी की मौत की खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कुछ लोग उनके किराए के मकान पर पहुंचे। उनके शव को यहां नहीं लाया गया। अस्पताल से सीधे राजस्थान के लिए रवाना कर दिया गया। राजू पंजाबी 3 बेटियाें के पिता हैं। उनका परिवार राजस्थान में ही रहता है। वहीं, राजू पंजाबी ने 1996 में भजनों से अपने गायन की शुरुआत की थी।हिसार जिंदल अस्पताल में पहुंचे हरियाणवी गायक केडी अपने दोस्त राजू पंजाबी के लिए फफक-फफक कर रोने लगे। उन्होंने किसी तरह की प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। केडी काफी देर तक अस्पताल में बाहर बैठर आंसू बहाते रहे।हरियाणा के मशहूर सिंगर राजू पंजाबी ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने अपने करियर में दिए। उन्होंने देसी-देसी, सॉलिड बॉडी, तू चीज लाजवाब, सैंडल जैसे गाने बहुत ही मशहूर हैं। हरियाणा की मशहूर एक्ट्रेस और बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट के साथ राजू पंजाबी ने कई सुपरहिट गाने दिए हैं। राजू पंजाबी की मौत के बाद सपना चौधरी ने एक फोटो अपने सोशल मीडिया पर पोस्‍ट की है। फोटो पर राजू पंजाबी की एक तस्वीर है, एक जलती हुई कैंडल है। और उस फोटो पर लिखा है ''Gone but not forgotten''