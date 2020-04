सोनू निगम को गिरफ्तार करने की मांग तेज़, मस्जिद पर किया था विवादित ट्वीट, ट्विटर अकाउंट करना पड़ा डिलीट

नई दिल्ली | बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम (Sonu Nigam) लॉकडाउन (Lockdown) के चलते आजकल दुबई में फंसे हुए हैं, लेकिन इसी बीच वो एक मुश्किल में फंस गए हैं। सोनू निगम को लेकर सोशल मीडिया (Social Media) पर गिरफ्तारी की मांग उठ रही है जिसका कारण बना है उनका तीन साल पुराना एक ट्वीट। इसी की वजह से यूजर्स लगातार सोनू को गिरफ्तार किए जाने की मांग उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर मचे बवाल की वजह से सोनू ने अपना ट्विटर (Twitter) अकाउंट भी डिएक्टिवेट कर दिया है। हालांकि ट्विटर पर #सोनू_निगम_तुम_कहां_हो ट्रेंड कर रहा है।





@DubaiPoliceHQc you immediately arrest #SonuNigam. This has insulted our Prophet. In tweet, tomorrow you will have to answer on the Day of Allah also👇 pic.twitter.com/bi5Ji6HGD5 — mdanishadv (@Mdanishadv) April 20, 2020

दरअसल, सोनू निगम ने तीन साल पहले मस्जिद को लेकर एक ट्वीट किया था। जो एक बार फिर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में आ गया है। इस ट्वीट के वायरल होते ही उनकी गिरफ्तारी की मांग उठने लगी। सोनू को लेकर लोग तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। उनके दुबई में होने के कारण ही ये मांग उठी है, लोग कह रहे हैं कि सोनू को अजान लाउडस्पीकर पर होती है इससे दिक्कत है इसलिए उन्हें यहीं गिरफ्तार कर लेना चाहिए। हालांकि कई यूजर्स उनके सपोर्ट में भी आए हैं और उन्होंने कहा है कि सोनू ने सिर्फ मस्जिद में लाउडस्पीकर पर होने वाली अजान ही नहीं बल्कि मंदिर और गुरूद्वार में ऐसी चीज को समस्या बताया था।





When is he going to Tweet against Azaan in Dubai?

Ohh holy shit I forgot he doesn’t have a twitter account in #Dubai#SonuNigam pic.twitter.com/ecC7pMTu6c — Arhaam Daniyal سید ارحام دانیال (@daniyal_A008) April 20, 2020

बता दें कि तीन साल पहले सोनू निगम ने ट्वीट कर मस्जिद में लाउडस्पीकर पर होने वाली अजान पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं मुस्लिम नहीं हूं तो मस्जिद की अजान की आवाज से उन्हें क्यों उठना पड़ता है। हम कब तक धर्म के नाम पर इन रीतियों को ढोते रहेंगे। मंदिर और गुरुद्वारे में भी ऐसा होने से मुझे समस्या है। सोनू के इस ट्वीट के बाद काफी विरोध हुआ था, उनके खिलाफ फतवा भी जारी हुआ था। अब एक बार फिर इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। बता दें कि पीएम मोदी के दीए वाली अपील में सोनू ने दुबई से हिस्सा लिया था।