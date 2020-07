यूजर ने कहा- आपके पति नेपोटिज्म के ध्वजवाहक, सोनी रजदान बोलीं- उन्होंने न्यूकमर्स को मौका दिया

नई दिल्ली: सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput Death) की मौत के बाद से ही फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म (Nepotism In Film Industry) का मुद्दा गर्माया हुआ है। बॉलीवुड से ही कई सामने आकर अब खुद के साथ हुए भेदभाव के बारे में खुलकर बात कर रहे हैं। तो कुछ स्टार्स ने बॉलीवुड में भाई-भतीजावाद और गुटबाजी की पोल खोली है। वहीं, सोशल मीडिया (Social Media) पर लोगों का गुस्सा चरम सीमा पर है। वह किसी भी तरह नेपोटिज्म को बढ़ावा देने वाले फिल्म निर्माता-निर्देशक और स्टार किड्स (Star Kids) को ट्रोल करने पर लगे हुए हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक यूजर ने महेश भट्ट (Mahesh Bhatt) को नेपोटिज्म का झंडाबरदार बताते हुए उनका विरोध किया। जिससे उनकी पत्नी सोनी राजदान (Soni Razdan) भड़क उठीं।

सोनी रजदान ने महेश भट्ट का समर्थन करते हुए अपना होमवर्क ठीक से करके आने की नसीहद दे दी। दरअसल, ये वाक्या तब हुआ जब अभिनेता मनोज वाजपेयी (Manoj Bajpayee) और फिल्म लेखक अपूर्व असरानी के बीच ब्लाइंड कॉलम को लेकर सोशल मीडिया पर बात हो रही थी। इसी दौरान सोनी ने चिंता व्यक्त करते हुए डिप्रेशन और मानसिक स्वास्थ्य को असली मुद्दा बताया। इस पर एक यूजर ने सोनी रजदान के ट्वीट (Soni Razdan Tweet) कर कमेंट करते हुए लिखा, 'असली मुद्दा भाई-भतीजावाद है... और आपके तथाकथित पति इसके ध्वजवाहक हैं और इसी वजह से आपकी बेटी के गॉडफादर भी हैं।'

You’re so ill informed. My husband has given more breaks to new comers than any one else in this industry. There was a whole long period of time where he refused to work with stars. Then he was accused of not working with stars ! Do ur homework and then talk please.