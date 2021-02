सोशल मीडिया पर गाना ऐप बायकॉट कर रहा ट्रेंड, जानिए क्यों लोग दे रहे अनइंस्टॉल करने की धमकी

मुंबई। दिल्ली में बीजेपी के एक कार्यकर्ता रिंकू शर्मा ( Rinku Sharma ) की दिनदहाड़े हत्या के मामले पर गाना ऐप ( Ganna App ) के एक महिला कर्मचारी के ट्वीट करने को लेकर बवाल हो गया है। इस हत्या के कुछ आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बीच सोशल मीडिया पर गाना ऐप बायकॉट का हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। इस ट्रेंड में लोग कथित कर्मचारी को कंपनी से निकालने की मांग कर रहे हैं। साथ ही ऐप को अनइंस्टाल करने के स्क्रीनशॉट साझा कर रहे हैं।

यह भी पढ़ें : कंगना ने पीएम मोदी को याद दिलाई पृथ्वीराज चैहान वाली गलती, कहा- इसे बिल्कुल माफ मत करना

ट्वीट पर दिया स्पष्टीकरण

सोशल मीडिया पर चल रहे बायकॉट गाना ऐप में कई लोगों ने कथित महिला कर्मचारी को हिन्दूफोबिक बताया है। रिंकू शर्मा मर्डर के बाद इस कर्मचारी के ट्वीटर हैंडल से ट्वीट में लिखा गया,'बजरंग दल कार्यकर्ता' यही है, यही है ट्वीट।' इस ट्वीट ने कई लोगों को नाराज कर दिया। उनका मानना है कि इस ट्वीट का आशय बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या का मजाक उड़ाना है। हालांकि इस मामले पर कथित कर्मचारी ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि वह नहीं जानती कि किसी बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या हुई है। उसका ट्वीट में यह कहना था कि अतिवादी संगठन बजरंग दल के सदस्य को कार्यकर्ता नहीं कहा जा सकता है। हालांकि विरोध कर रहे लोगों ने कथित कर्मचारी के पुराने ट्वीट के स्क्रीनशॉट शेयर कर आरोप लगाया है कि इनमें धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश की गई है।

यह भी पढ़ें : प्रियंका को 10वीं में हो गया था प्यार, बॉयफ्रेंड को बुलाया घर, मौसी ने दोनों को पकड़ा इस हालत में

Don’t boycott , just press uninstall and pledge to never install it again .

#BoycottGaana — Sumit (@sumitsaurabh) February 12, 2021

#BoycottGaana



Uninstalled @gaana. Can't subscribe to an app which employs people instigating genocide and tweets against HINDUS.

Act against her immediately before FIR filed against you all. pic.twitter.com/Nx0lzKrMxY — Oxomiya Jiyori 🇮🇳 (@SouleFacts) February 12, 2021

never installed it in first place. thank god #BoycottGaana #JusticeForRinkuSharma https://t.co/ERFaBhI4Kw — Prashant D. SSRian. here only for SSR (@prashantdharmad) February 12, 2021

We do not endorse the beliefs & views of our employees in their personal capacity. Gaana respects religious sentiments of every community in India.



We have been apprised of the issue & will take necessary steps at the earliest based on our enquiries. — @gaana (@gaana) February 12, 2021

गाना ऐप करेगा जांच

गाना ऐप ने इस मामले में सोशल मीडिया पर बयान दिया है। बयान के अनुसार,'हम कर्मचारी के व्यक्तिगत विचारों या विश्वास का समर्थन नहीं करते हैं। गाना भारत के हर समुदाय की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करता है। हमको इस मामले के बारे में बताया गया है और हमारी जांच के बाद आवश्यक कदम उठाया जाएगा।'