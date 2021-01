'माफी पर्याप्त नहीं, आपत्तिजनक सीन हटाओ', 'Tandav' टीम के माफी मांगने पर ट्रेंड हुआ 'रिमूव'

मुंबई। सैफ अली खान स्टारर वेब सीरीज 'तांडव' ( Tandav Web Series )को लेकर विवाद और कई जगह मामले दर्ज होने के बाद इसके निर्माता-निर्देशक ने माफी मांगी है। सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में कहा गया है कि अगर किसी की भावनाएं आहत हुइ हैं, तो माफी मांगते हैं। इस पर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट कर कहा है कि माफी पर्याप्त नहीं है, जिन दृश्यों पर आपत्ति है,उन्हें हटाना होगा।

विवाद बढ़ा, तो बिना शर्त मांगी माफी

'तांडव' के आपत्तिजनक दृश्य और संवादों पर सोमवार को विवाद गहरा गया। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के अमेजन प्राइम को नोटिस भेजने, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को प्राप्त शिकायतों और उत्तर प्रदेश में केस दर्ज होने के बाद निर्माता और कलाकारों ने सोशल मीडिया पर माफी मांगी। इनमें निर्माता और निर्देशक अली अब्बास जफर, हिमांशु मेहरा, मोहम्मद जीशान अयूब के नाम शामिल हैं। सैफ अली खान, सुनील ग्रोवर, डिम्पल कपाड़िया की तरफ से इस संबंध में कोई बयान सामने नहीं आया है।

ये लिखा माफी में

'सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से हमें बताया कि 'तांडव' वेब सीरीज, के उस कंटेंट जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है, पर शिकायतें और याचिकाएं बड़ी संख्या में प्राप्त हुई हैं। ये वेब सीरीज काल्पिनक है और इसका किसी व्यक्ति या घटना से मिलना संयोग है। 'तांडव' की टीम का किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। फिर भी अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो बिना शर्त माफी मांगते हैं।

लखनऊ में केस दर्ज

इससे पहले कई बीजेपी नेताओं और आम लोगों ने सीरीज में दिखाए गए आपत्तिजनक दृश्यों पर विरोध जताया है। 'तांडव' को लेकर उत्तर प्रदेश में दर्ज एफआइआर के बाद यूपी पुलिस की एक टीम पूछताछ के लिए मुंबई रवाना की गई है। लखनऊ और हजरतगंज थाने में 'तांडव' में हिन्दू देवी-देवताओं के आहत करने वाले चित्रण को लेकर मामले दर्ज करवाए गए हैं। इसमें 'तांडव' के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर व राइटर सहित अन्य के खिलाफ शिकायत की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यूपी पुलिस के 4 अधिकारी जांच के लिए मुंबई रवाना हो गए हैं।

Public Apology is not enough. We also demanded to immediately remove the series.This web-series need to be stopped otherwise your whole cast , Directors & Producer will face serious Criminal proceedings and grievous Punishment @KapilMishra_IND #banTandavSeries #BanTandavNow https://t.co/fYTWyl2L15 — Yukti Rathi Advocate (@rathi_yukti) January 18, 2021

Have issued Legal Notice to @amazonIN to immediately remove #Tandav from its platform or face criminal proceedings



Notice by Advocate @rathi_yukti #BanTandavNow

RT pic.twitter.com/E3bdjjvZK4 — भारतद्वाज शिवरंजन सिंह (@shivranjan5) January 18, 2021

If you accept their apology today , they will again make the fun of our believes in their next series .

Remove Tandav from Amazon . That’s the least we want . #NoApologyAccepted — Sumit (@sumitsaurabh) January 18, 2021

'आहत करने की कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी'

बीजेपी के प्रवक्ता और मीडिया सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी ने ट्वीट कर कहा,'जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, घटिया वेब सीरीज की आड़ में नफरत फैलाने वाली वेब सीरीज 'तांडव' की पूरी टीम के खिलाफ योगीजी के उत्तर प्रदेश में गंभीर धाराओं में मामला दर्ज, जल्द गिरफ्तारी की तैयारी!!' एक अन्य ट्वीट में उन्होंने दावा किया कि 'UP पुलिस मुंबई निकल चुकी है,वो भी गाड़ी से,FIR में मजबूत धाराएं लगी हैं,तैयार रहना,धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी।'

पिछले सप्ताह स्ट्रीम हुई ये वेब सीरीज

गौरतलब है कि पिछले सप्ताह 'तांडव' वेब सीरीज को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर स्ट्रीम किया गया था। करीब 5 घंटे की इस वेब सीरीज के पहले एपिसोड में कथित आपत्तिजनक कंटेंट दिखाने का आरोप लगा है। इस सीरीज में सैफ अली खान, डिंपल कपाड़िया, सुनील ग्रोवर, तिग्मांशु धूलिया, डिनो मोरिया, कुमुद मिश्रा, मोहम्मद जीशान अय्यूब, गौहर खान और कृतिका कामरा ने काम किया है। फिल्मकार अली अब्बास ज़फर और हिमांशु किशन मेहरा ने इसका निर्माण-निर्देशन किया है। इसके लेखक गौरव सोलंकी हैं।