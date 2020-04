सोना महापात्रा ने कार्तिक आर्यन पर साधा निशाना, महिला विरोधी बताते हुए लगाए कई आरोप फिर दी भविष्य की बधाई

नई दिल्ली | कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन हैं ऐसे में बॉलीवुड स्टार्स अपना टाइम पास और फैंस को इंटरटेन करने के लिए कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। हाल ही में कार्तिक ने अपनी बहन कृतिका के साथ एक टिक टॉक वीडियो बनाया था जिसमें खाना ना अच्छा लगने पर वो उन्हें बालकनी से नीचे फेंक देते हैं। कार्तिक को इस वीडियो पर यूजर्स पहले ही काफी ट्रोल कर चुके हैं लेकिन उनकी मुश्किले खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब कार्तिक को सिंगर सोना महापात्रा ने आड़े हाथों लिया है। उन्होंने एक्टर पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें महिला विरोधी बताया है।





This guy has become a youth idol by consistently 🌟ing in misogynistic films &is happy 2extend it to his disgusting #lockdown video. DV in India is skyrocketing many women stuck 24/7 with their https://t.co/EF3ixCUdY6 this out #India.He influences many more millions than Tangoli https://t.co/g6dyLFvnEf — ShutUpSona (@sonamohapatra) April 21, 2020

सिंगर सोना महापात्रा ने ट्वीट करते हुए कार्तिक को फेमिनिज्म का पाठ पढ़ा डाला है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा- ये लड़का महिला विरोधी फिल्में करके यूथ आइकन बन चुका है और अब उसको बढ़ावा देते हुए अपने बकवास लॉकडाउन वीडियो बना रहा है। घरेलूं हिंसा के मामले इन दिनों बढ़ गए हैं और महिलाएं उन प्रताड़ित करने वालो के साथ घर में बंद हैं। इसका विरोध करों भारत। ये कई लोगों को प्रभावित करता है। हालांकि कार्तिक ने विवाद बढ़ता देख अपने वीडियो को डिलीट कर दिया था। जिसके बाद सोना ने एक और ट्वीट कर उनकी तारीफ की है। उन्होंने कार्तिक की सराहना करते हुए उनके अच्छे भविष्य की कामना की।





I think it’s fabulous & worth cheering that @TheAaryanKartik took note & brought down his problematic video. I appreciate his response & I do hope to see him in films that are more responsible in their gender messaging too. Love & regards to you Aaryan. May we all grow & evolve. — ShutUpSona (@sonamohapatra) April 22, 2020

बता दें कि कार्तिक ने अपने वीडियो में दर्शाया था जब उनकी बहन खाना लेकर आती हैं और उन्हें रोटी अच्छी नहीं लगती तो गुस्सा दिखाते हुए बहन की चोटी पकड़ कर घर में घुमाते हैं और बाद में बालकनी से धक्का दे देते हैं। जाहिर है कार्तिक ने ये वीडियो फन के लिए बनाया था लेकिन फिलहाल वो सभी के निशाने पर आ गए हैं। हालांकि कई यूजर्स उनके सपोर्ट में भी उतरे हैं। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब कार्तिक के साथ ऐसा हुआ हो इससे पहले भी अपनी फिल्म पति, पत्नी और वो के एक डायलॉग को लेकर उनकी इसी तरह विरोध का सामना करना पड़ा था।