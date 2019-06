सलमान खान के फैन को भारी पड़ा सिंगर को धमकाना, 24 घंटे में ही बदले सुर, कहा- सोना मैम आप तो ...

Bharat के प्रमोशन के दौरान Salman Khan ने Priyanka Chopra को तंज कसने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। शादी के लिए फिल्म छोड़ने का प्रियंका का फैसला सलमान अभी तक गले से उतार नहीं पाए हैं। प्रियंका पर लगातार किए जा रहे सलमान के कमेंट पर हाल में सिंगर Sona Mohapatra ने सलमान के खिलाफ ट्वीट कर अपनी नाराजगी जताई। भाईजान पर ऐसा ट्वीट देख सलमान का एक फैन काफी नाराज हो गया और उसने सिंगर को जान से मारने की धमकी दे दी। सिंगर ने इस धमकी का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर किया था। अब इस पूरे विवाद में एक नई कड़ी जुड़ गई है।

हाल में सोना ने एक और ट्वीट शेयर किया जिसमें सलमान के फैन ने धमकी देने के लिए माफी मांगी है। इस स्क्रीनशॉट में लिखा है, डियर सोना मैम, आपको जान से मारने की धमकी देने वाला ईमेल भेजने के लिए मैं माफी मांगता हूं। अपने इस काम के लिए मैं माफी मांगता हूं। मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता था। सलमान खान का बहुत बड़ा फैन होने के कारण मैं आपका पोस्ट पढ़कर कुछ सोच नहीं पाया। मेरा गुस्सा मुझपर हावी हो गया। मैं अपने कृत्य के लिए दुखी हूं। कृपया मुझे क्षमा करें।

From ‘Slut I’ll kill you’ to ‘Sona Mam’.

A journey of toxic intimidation to ‘being intimidated’ within 24 hours?

I’m guessing he figured that #India would find & thrash him soon enough.

Dear followers of bhai the bully, please read the writing in the wall. Your time is UP. 🔴 pic.twitter.com/TxcLlm25lM — SONA (@sonamohapatra) May 29, 2019

इस पोस्ट को शेयर करते हुए सोना ने फिर एक बार सलमान खान के फैंस पर हमला किया है। सोना ने कैप्शन में लिखा, ' From ‘Slut I’ll kill you’ to ‘Sona Mam’. A journey of toxic intimidation to ‘being intimidated’ within 24 hours? I’m guessing he figured that #India would find & thrash him soon enough. Dear followers of bhai the bully, please read the writing in the wall. Your time is UP.'