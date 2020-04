भीड़ ने की साधुओं की हत्या, बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने इस मॉब लिंचिंग पर कही बड़ी बात

मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने पालघर में साधुओं की मॉब लिचिंग घटना पर अपना रिएक्शन दिया है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया हैंडल से इस घटना की निंदा की है।

सोनाक्षी ने लिखा, ये मानवता को शर्मसार करने वाली सबसे बुरी घटना है। चाहे किसी का धर्म या व्यवसाय जो भी हो, किसी की जान लेना सबसे डरावना है। हम ऐसे समय में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, ना कि लड़ाई को बढ़ाना चाहिए। आशा करती हूं न्याय मिलेगा।

#PalgharMobLynching displays humanity at its worst. Taking away someone's life is horrifying, irrespective of religion or occupation. These are times when we should be coming together to help the other and not wage wars. Hope Justice is served. — Sonakshi Sinha (@sonakshisinha) April 20, 2020

सोनाक्षी के अलावा निर्देशक अशोक पंडित, हंसल मेहता, अनुराग कश्यप, सुजीत सरकार, अनुपम खेर, उर्मिला मातोंडकर व अन्य ने इस घटना की निंदा की है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कही है।

निर्माता-निर्देशक व कलाकार फरहान अख्तर ने कहा है, ' पालघर में 3 लोगों की जान लेने वाली हिंसात्मक की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे समाज में भीड़ का राज नहीं होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि हत्यारे पकड़े जाएंगे और न्याय होगा।'

Strongly condemn the violence that took the lives of 3 people in Palghar. Mob rule should have no place in our society and I hope the murderers have been arrested and that justice is delivered swiftly. — Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) April 19, 2020

HORRIFIED AND DEEPLY DEEPLY SADDENED at the #PalgharMobLynching of three sadhus. Couldn’t watch the video till the end. ये क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है। मानवता का जघन्य अपराध है ये। — Anupam Kher (@AnupamPKher) April 19, 2020

गौरतलब है कि पालघर में दो साधुओं सहित उनके ड्राइवर को भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गया। रिपोर्ट में 100 लोगों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है।