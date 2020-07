Sonakshi Sinha की फिल्म ‘भुज’ का पोस्टर देख भड़के यूजर्स, बोले- सुशांत के लिए Twitter deactivate किया था ना अब मूवी बायकॉट करो

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया का पहला पोस्टर रिलीज (Bhuj: The Pride of India first poster) किया जा चुका है। अजय देवगन (Ajay Devgn) की इस फिल्म के पहले पोस्टर में सोनाक्षी सिन्हा दमदार लुक में दिखाई (Sonakshi Sinha Bhuj first poster) दे रही हैं। उनके एक्स्प्रेशन्स की एक तरफ जहां तारीफ हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ कई लोग उनकी फिल्म को बायकॉट करने की मांग कर (users demand to boycott starkids) रहे हैं। सोनाक्षी का ये पोस्टर रिलीज होते ही वो ट्विटर पर ट्रेंड (Sonakshi Sinha trending on Twitter) करने लगी। लेकिन इसका कोई पॉजिटिव कारण नहीं था बल्कि उनपर एक बार फिर ढेर सारे मीम्स बन गए हैं। एक तरफ सुशांत के फैंस और दूसरी तरफ हमेशा सोनाक्षी को ट्रोल (Sonakshi Sinha trolled) करने वाले ट्रोलर्स हाथ थोके उनके पीछे पड़ गए हैं।

Here is the first look of Sonakshi Sinha as Sunderben Jetha Madharparya, the brave social worker who took 299 women along with her to support the Indian Army! #BhujThePrideOfIndia a crucial incident from History will unveil soon with #DisneyPlusHotstarMultiplex pic.twitter.com/UU5qA1ymNI — Ajay Devgn (@ajaydevgn) July 17, 2020

सुशांत के निधन के बाद स्टारकिड्स में ट्रोलिंग का शिकार बनी सोनाक्षी सिन्हा ने ट्विटर छोड़ दिया (Sonakshi Sinha Twitter deactivate) था। जिससे यूजर्स उनसे और भी ज्यादा खफा हैं। साथ ही यूजर्स ने अजय देवगन पर भी अपनी नाराजगी निकाली है। एक यूजर ने लिखा- अजय देवगन सर मुझे आपकी एक्टिंग पसंद है। लेकिन माफ कीजिएगा मैं सोना मैडम को देखने में दिलचस्पी नहीं रखता हूं क्योंकि वो बहुत सेंसलेस है और नेपो प्रोडक्ट है। सॉरी सर मैं गुजराती हूं इसलिए ये फिल्म हमारे लिए बहुत जरूरी है लेकिन मैं सोनाक्षी के कारण नहीं देख सकता।

I like ajaydevgn sir i like his acting ... but sorry i m not interested to watch sona madam becoz she is very senseless and nepo product ... sorry sir i m gujarati so this movie is very important for us but i cant watch it becoz of sona 😂😂 — Jadeja Bharat (@jadejabharatj24) July 17, 2020

एक यूजर ने लिखा- इन्होंने हमें उंगली दिखाकर ट्विटर डीएक्टिवेट किया था। अब इनकी फिल्म का बहिष्कार करो

एक ने लिखा- शर्म नहीं आई ये पोस्ट करते वक्त। बायकॉट बॉलीवुड मूवीज

Sharm nahi aaya post karte waqt #BoycottBollywoodMovies — Abhy bhattacharjee (@Abhybhattachar1) July 17, 2020

एक ने लिखा- इन्हें मूवी से बाहर निकालो सिर्फ तभी मैं ये फिल्म देखूंगा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत में जो भी शामिल है उसकी फिल्में नहीं देखेंगे।

Throw her out from the movie then only I will see the movies is any one involved into this Movie who was involved into #SushanthSinghRajput Mudder then we will not see any movies of them.

So Remove Her from this Project.

We like Ajay Devgan not any Sonakshi 😡 — MaheshYadavJSR (@MaheshY26241256) July 17, 2020

एक यूजर ने सुशांत के लिए सीबीआई जांच की मांग करते हुए लिखा- नेपोटिज्म की एक और फिल्म आ गई। हमे इसे बायकॉट करना होगा। मैं इसे देखने नहीं वाला हूं। क्या आप मेरे साथ हैं।

Another movie of Nepotism Releasing...



We have to boycott It...



I am not gonna watch this..!!



Are you guys with me ?#ImmediateCBIForSSR #SonakshiSinha pic.twitter.com/jPA8uU7Krr — Shivam 💕 #JusticeForSushant (@Intrepid_SK) July 17, 2020

सोनाक्षी सिन्हा के नाम पर कई मीम्स भी बन गए हैं।

#SonakshiSinha is trending



Shatrughan to Sonakshi after seeing tweets : pic.twitter.com/q5E0639v2g — Shivam 💕 #JusticeForSushant (@Intrepid_SK) July 17, 2020

#SonakshiSinha trending again



le* memers rushing to troll her again :- pic.twitter.com/V9zaphY4yL — गौरव सोनी (@gvsni) July 17, 2020

#SonakshiSinha is trending again



*Le shatrughan sinha to Sonakshi :- pic.twitter.com/9RVDou2WjF — ✨ 𝕽𝖆𝖍𝖚𝖑 ✨ (@sarcastic_babbu) July 17, 2020