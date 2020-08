Sonakshi Sinha का Kangana Ranaut पर निशाना- जिसकी खुद की बहन उनका काम देखती है वो नेपोटिज्म की बात करते हैं

नई दिल्ली | एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) आजकल ट्विटर से गायब हैं। उन्होंने यूजर्स की लगातार ट्रोलिंग के बाद दो महीने पहले ट्विटर को अलविदा (Sonakshi Sinha deactivated Twitter account two months back) कह दिया था और फिलहाल वो वापस आने के मूड में भी नहीं हैं। हाल ही में सोनाक्षी ने बताया कि वो नेपोटिज्म के मुद्दे पर बहस नहीं करना (Sonakshi does not want to talk on nepotism) चाहती हैं। उन्हें ये बाते करना बेहद अजीब लगता है। सोनाक्षी ने बिना नाम लेते हुए कंगना रनौत पर भी निशाना साधा (Sonakshi Sinha slams Kangana Ranaut) और कहा जिनकी खुद की बहन उनका काम संभालती है वो कैसे नेपोटिज्म की बात करते हैं। उन्होंने इस बात को बहुत ज्यादा ही तूल दे दी है।

सोनाक्षी सिन्हा अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती है। पिछले दिनों उन्हें सुशांत केस में कुछ भी ना बोलने को लेकर ट्रोल (Sonakshi Sinha trolled on nepotism) किया गया था। साथ ही नेपोटिज्म की बहस में तो वो निशाना बनी ही थीं। अब हाल ही में सोनाक्षी ने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में इस मुद्दे पर अपने विचार साझा किए हैं। उन्होंने ट्विटर से दूर बनाने पर कहा कि मैं अभी बहुत अच्छा महसूस कर रही हूं। काफी पॉजिटिव हूं और ऐसे ही रहना चाहती हूं। फिलहाल मैं ट्विटर पर वापसी भी नहीं करने वाली (Sonakshi will not join Twitter soon) हूं। इसके अलावा नेपोटिज्म के बारे में बात करते हुए रज्जो ने कहा कि जिसने इस मुद्दे को इतनी ज्यादा तवज्जो दी है उनकी बहन खुद उनका सोशल मीडिया काम संभालती (Sonakshi Sinha on Kangana sister Rangoli) हैं। वो ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं। मैं इस विषय के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहती ना ही इसे महत्व देना चाहती हूं।

सोनाक्षी ने आगे कहा कि मेरे पापा शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने कभी भी मेरे लिए किसी डायरेक्टर से सिफारिश नहीं की। सलमान खान (Salman Khan) के मेरे परिवार से अच्छे रिश्ते थे। उन्हें दबंग फिल्म के लिए मैं पसंद आई और उन्होंने मुझे कास्ट कर (Salman Khan casted Sonakshi for Dabangg) लिया। मैंने खुद बहुत मेहनत की है।

बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन के बाद से नेपोटिज्म और आउटसाइडर्स-इनसाइडर्स का मुद्दा छिड़ा हुआ है। जिसके बाद स्टारकिड्स पर लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों इसका उदाहरण सड़क 2 के ट्रेलर पर देखने को मिला है।