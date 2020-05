दिहाड़ी मजदूरों की मदद के लिए सोनाक्षी ने नीलाम की अपनी सबसे प्यारी चीज, वीडियो शेयर बताया...

लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना दिहाड़ी मजदूरों को करना पड़ रहा है। कई बॉलीवुड सितारे इनकी मदद को आगे आए हैं। अब सोनाक्षी सिन्हा दिहाड़ी मजदूरों को राशन उपलब्ध कराने के लिए अपने आर्ट वर्क को नीलामी कर रही हैं। उन्होंने ट्विटर पर अपने आर्ट वर्क की झलकी पेश करते हुए एक वीडियो शेयर किया।

वीडियो में सोनाक्षी ने कहा,'अगर हम दूसरों के काम नहीं आ सकते हैं तो हम क्या अच्छे हैं। मेरी कला मुझे अपने विचारों को चैनेलाइज करने में मदद करती है और मुझे खुशी देता है। आर्ट मेरे लिए शांति और राहत की भावना लाता है।'

Bid for Good!

I have teamed up with @FankindOfficial to auction my art & help raise funds to provide ration kits to daily wage workers. There is something for everyone - digital prints, sketches & large canvas paintings. The highest bidder wins! https://t.co/MrgsFnSvaZ pic.twitter.com/MquGf8zKPg