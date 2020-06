Sonakshi sinha ने बताया लाइफ पार्टनर में चाहिए ये गुण, फैन ने पूछा हाइट कितनी है तो मिला ये जवाब

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। साथ ही उन्हें बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए भी जाना जाता है। हालांकि कई बार उन्हें इसके लिए ट्रोलिंग(Sonakshi sinha Troll) का सामना भी करना पड़ता है। हाल ही 'दबंग गर्ल' (Dabang Girl) ने अपने फैंस के साथ ट्विटर पर इंटरेक्टिव सेशन का आयोजन किया। इसमें फैंस ने उनसे पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कई सवाल पूछे। अभिनेत्री ने सभी सवालों के जवाब बेबाकी से दिए। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि बॉलीवुड के कौन से डायरेक्टर के साथ काम करना उनकी विशलिस्ट में है।

Q: According to u how can we make our quarantine days productive ?? #SonaSays

- @GOKULEDAVA



A: pic.twitter.com/9SP5ddMxrm — Sonakshi Sinha (@sonakshisinha) June 6, 2020

सब जल्दी ही ठीक होगा

एक फैन ने सोनाक्षी से पूछा कि क्वॉरंटान के दिनों को प्रोडक्टिव कैसे बनाएं। इसके जवाब में एक्ट्रेस ने कहा, 'अपनी हॉबी को फिर से शुरू करो, जो आप अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में पीछे छोड़ चुके हैं। साथ ही कुछ नया सीखने की कोशिश करो। मैंने भी लॉकडाउन में अपनी हॉबी (पेंटिंग) फिर से शरू की है।' साथ ही उन्होंने लोगों से कहा कि मजबूत बनें, निराश ना हों जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा।

घर का खाना बेस्ट

एक प्रशंसक ने उनसे पूछा कि अगर आपको शेष जीवन में सिर्फ तीन फूड ही खाने को मिलें तो वे कौन से होंगे। इसके जवाब में उन्होंने पिज्जा, नूडल्स और दाल चावल बताया। हालांकि उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि घर का खाना ही सबसे बेस्ट होता है, उसका मुकाबला किसी से नहीं।

Raju Hirani sir and Rohit Shetty sir are on my wishlist!!!! Love love love their movies! https://t.co/7unEwwXs1o — Sonakshi Sinha (@sonakshisinha) June 6, 2020

पेंटिंग करती है तनाव दूर

सवाल—जवाब सेशन के दौरान सोनाक्षी ने बताया कि पेंटिंग करने से उनका तनाव दूर होता है। बता दें कि एक्ट्रेस को पेंटिंग करने का बहुत शौक है। उन्होंने अपने कलेक्शन में बहुत सारी पेंटिग्स बनाई हैं। हालांकि पिछले दिनों उन्होंने दिहाड़ी मजदूरों की मदद के लिए अपनी कुछ पेंटिंग्स को नीलाम किया। सोनाक्षी ने सोशल मीडिया पर अपना आर्टवर्क भी दिखाया था।

पसंदीदा हॉलीवुड फ्रेंचाइजी

एक प्रशंसक ने सवाल पूछा कि अगर आपको मौका मिले तो हॉलीवुड की कौन सी फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनना चाहेंगी। इस पर सोनाक्षी ने बताया कि अगर उन्हें मौका मिले तो वे किल—बिल फ्रेंचाइजी और 'ओशियन' सीरीज का हिस्सा बनना चाहिए। वहीं बॉलीवुड को लेकर उन्होंने बताया कि उन्हें राजकुमारी हिरानी और रोहित शेटटी की फिल्में बहुत पसंद आती हैं। वे दोनों डायरेक्टर्स के साथ उनकी फिल्मों में काम करना चाहती हैं।

Humor, honesty and height... amongst other things and not particularly in that order though 😝 https://t.co/N7nVJYzVy8 — Sonakshi Sinha (@sonakshisinha) June 6, 2020

पति में होने चाहिए ये गुण

एक प्रशंसक ने 'दबंग गर्ल' से पूछा कि आपके लाइफ पार्टनर में क्या—क्या गुण होने चाहिए। इसके जवाब में सोनाक्षी ने कहा,'मेरे लाइफ पार्टनर में ह्यूमर, ईमानदारी और अच्छी हाइट होनी चाहिए। वहीं एक फैन ने एक्ट्रेस से उनकी लंबाई जाननी चाही तो उन्होंने कहा कि मैं लंबी ही हूं।'