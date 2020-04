सोनम कपूर से फिल्म निर्माता ने कहा- तबलीगी जमात के बारे में भी कुछ बोलो, देखें एक्ट्रेस का जवाब

मुंबई। रविवार रात 9:00 बजे देशभर में पीएम मोदी की अपील पर दिए, मोमबत्ती और मोबाइल की टॉर्च एकजुटता दिखाने के लिए जलाई गईं। इस दौरान कई लोगों ने पटाखे भी जलाए। इस पर एक्ट्रेस सोनम कपूर नाराज हों गईं।

सोनम ने ट्विटर पर इसकी नाराजगी जाहिर की। उनकी नाराजगी पर निर्माता अशोक पंडित भी जवाब देने लगे। निर्माता ने सोनम से केवल पटाखों पर बोलने के बजाय तबलीगी जमात पर भी बोलने के लिए कहा। इस पर सोनम और निर्माता के बीच लंबी बहस चली।

निर्माता अशोक पंडित ने एक ट्वीट में लिखा,'सोनम जी पटाखे केवल दिवाली के लिए नहीं सेलिब्रेट करने के लिए भी चलाए जाते हैं? लोग इस कठिन परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। वे कम से कम तबलीगी जमात की तरह वायरस तो नहीं फैला रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि पटाखों पर आरोप लगाने के बजाय आपने इनके आतंकवादी कार्य की भी भर्त्सना की होगी।

Social distancing is a must ashokeji. Also making sure there isn’t communal infighting. So that the government can concentrate on doing good like they are. I’m sure you agree. You’re a sensible man who believes in being good and kind. https://t.co/FrPHYYoBsl

इसके जवाब में सोनम ने लिखा,'अशोक जी सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। और यह भी देखना जरूरी है कि सांप्रदायिक झड़प ना हो। जिससे कि सरकार अच्छी चीजों पर ध्यान दे सकें, जो दे भी रही है। मुझे विश्वास है आप भी सहमत होंगे। आप सेंसिबल आदमी हैं जो कि अच्छे और दयालु होने में विश्वास करते हैं।' सोनम ने आगे लिखा,'मुझे विश्वास है कि आप ने एकजुटता और उम्मीद के लिए केवल दिया जलाया होगा पटाखे नहीं। आप उस तरह के आदमी नहीं है।'

I’m sure you just lit a lamp for solidarity and hope and didn’t burst crackers in a celebration. You’re not that type of man. https://t.co/FrPHYYoBsl

उसके बाद फिर अशोक पंडित ने उनको जवाब दिया,'हम सभी को हमारे और दूसरों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखना जरूरी है। अभी भी आपके तबलीगी जमात और उनके आतंकी कार्य को लेकर रिस्पांस का इंतजार कर रहा हूं। वे लोग कई सारी मौतों के जिम्मेदार हैं। वह आतंकवादी हैं। यहां-वहां की बात ना करें और उनकी निंदा करें।

सोनम ने जवाब दिया, मैं यहां-वहां की बात नहीं कर रही हूं। जैसा कि मैंने कहा, सोशल डिस्टेंस जरूरी है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन या सीख जो भी इसका पालन नहीं कर रहा, वो गलत है। मुझे विश्वास है आप सहमत होंगे। आपके पास बहुत सारे और महत्वपूर्ण कार्य होंगे करने के लिए। मुझे लगता है कि हम दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी है।

I’m not ‘beating’ around the bush. Like I said, Social distancing is a must. And ANYONE not following that whether they are Hindu or Muslim or Christian or Sikh is wrong. I’m sure you agree. You must have very important things to do now. I think we both made our point. 💓 & ✌️ https://t.co/3Tj3ViOI9R