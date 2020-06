सोनम कपूर ने की मुंबई पुलिस के लिए अपील, बोली मास्क के लिए करें पैसे डोनेट

बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर ने लोगों से मुंबई पुलिस को मास्क के लिए पैसा डोनेट करने की अपील की है, ताकि वे इस पैसे से एन 95 मास्क खरीद सके। यह मास्क उन्हें करीब 3 महीने तक काम आएगा। जिससे निश्चित ही वे लंबे समय तक कोरोना वायरस से अपना बचाव कर सकेंगे।

सोनम ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट की है ।जिसमें उन्होंने लोगों से अपील करते हुए लिखा है। 'अगर आप 300 रुपये मास्क के लिए डोनेट करते हैं तो मुंबई पुलिस के एक अफसर या जवान को 3 महीने के लिए बचा सकते हैं। क्योंकि 300 रुपये में N-95 मास्क आ जाएंगा। एक टीम फंड का इंतजाम कर मुंबई पुलिस को प्रभावकारी N 95 मास्क देगी।

आपको बता दें कि सोनम कपूर द्वारा लगातार लोगों को कोरोनावायरस से बचाव के प्रति जागरूक किया जा रहा है उन्हों4ने लोगों को जागरूक करने के लिए कई प्रकार की अपील की है लॉकडाउन के दौरान वह दिल्ली में थी लेकिन लॉकडाउन खत्म होते ही वे मुंबई

Hi guys! a team of people have come up with and excellent intitiative of collecting funds to give @mumbaipolice the most effective masks(n-95) at the best available price. By donating Rs 300 you can protect an officer for 3 months! Pls contribute. https://t.co/sgYjnhRqzs pic.twitter.com/bea9yCED78