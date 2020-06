शो के दौरान Sonam Kapoor ने Sushant Singh Rajput को किया था इग्नोर, कही थी ये बात, मैंने उनकी फिल्में नहीं देखी', वीडियो वायरल होते हुईं ट्रोल

नई दिल्ली। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में सुशांत सिंह राजपूत(Sushant Singh Rajput Suicide Case) की मौत के बाद अब नेपोटिज्म को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। क्योंकि इसका सीधा संबंध सुशांत की मौत से जुड़कर सामने आ रहा है। मायानगरी में शुरू से हो रहे भेदभाव के चलते सुशांत जैसे कई एक्टर इसके घेरे में आ चुके है। लेकिन अब लोग खुलकर अपनी बात रखते हुये इस भेदभाव नीति का घोर विरोध कर रहे हैं। सुशांत के निधन (Sushant Singh Rajput Suicide) के बाद से ही सोशल मीडिया पर फैंस और स्टार्स पोस्ट के जरिए अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। हर कोई बस सुशांत के लिए इंसाफ का मांग करते हुए कई बड़े स्टार्स को सोशल मीडिया से अनफॉलो करते हुए अपना गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं।

Koffee With Karan (#KaranJoharIsBULLY ) Aired 2014 @sonamakapoor didnt knew who #SushantSinghRajput was after his brilliant work in KAI PO CHE(2013) and SHUDH DESI ROMANCE(2013)

And now they are showing thier fake sympathy towards a really talented person #BoycottKaranJoharGang pic.twitter.com/YgEfANBh0X — Shivansh Sharma (@ShivanshSharmma) June 16, 2020

बॉलीवुड में इन दिनों सबसे ज्यादा निशाने पर बनते नजर आ रहे है वो है करण जौहर। जिन पर लोगों ने अपना गुस्सा निकाला है। इसी के साथ हाल ही में सोनम कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, स्वरा भास्कर ने करण जौहर का समर्थन करते हुए ट्विट किया था, जिसके बाद से ये एक्ट्रेस भी लोगों के ट्रोल का शिकार बनी हुई हैं। वहीं अब सोनम कपूर (sonam kapoor Reaction on Sushant Singh Rajput)एक पुराना वीडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है जिसमें वो(Sonam Kapoor Mocking Sushant Singh Rajput) सुशांत सिंह राजपूत को पूरी तरह से इग्नोर करती हुई नजर आ रही हैं।

Saying the same woman who replied with "huh" on hearing his name on Koffee with Karan! #Hypocrisy https://t.co/CPqYnr3iys — Priyanka Bhattacharyya (@Priyankasaysit) June 15, 2020

सोनम कपूर(sonam kapoor throwback video) का वायरल हो रहा यह वीडियो करण जौहर के शो के दौरान का है। इस शो में सोनम कपूर अपने पापा अनिल कपूर के साथ पहुंची थीं। इस वीडियो में करण सवाल करते हुए सोनम से Hot या Not पूछते हैं.. जिसमें कई एक्टर्स के बारे में पूठने के बाद जब सुशांत का भी नाम आता है।

तो सुशांत का नाम सुनते ही पहले सोनम हैरान हो जाती हैं, फिर बोलती हैं पता नहीं, मैंने उनकी फिल्म नहीं देखी है, तो मुझे नहीं मालूम। बता दें कि इससे पहले एक अवार्ड शो के दौरान सुशांत सिंह राजपूत का मजाक उड़ाया गया था कुछ ही दिनों पहले आलिया भट्ट का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां वो पूछती हैं, कौन सुशांत?

A humble request to @karanjohar , please stop asking this ranking order question to your guests in your so called entertaining show koffee with karan next time. Intentionally or unintentionally you have hurt many actors. Probably @itsSSR was one of them. 😢😢 — Nazifa anower (@AnowerNazifa) June 15, 2020

बता दें कि जब करण ने आलिया से सेक्‍स अपील के मामले में ऐक्‍टर्स का नाम लेने को कहा तो उन्‍होंने सुशांत को सबसे नीचे रखा। वहीं, जब उनसे Marry और Kill का सवाल पूछा गया तो आलिया ने कहा, 'मैं सुशांत को मारूंगी। सॉरी सुशांत।' आलिया का ये वीडियो भी जमकर वायरल हुआ था। इस वीडियो के चलते उन्हें काफी ट्रोल किया गया।