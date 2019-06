सोनम कपूर ने पोस्ट की तस्वीर तो लोगों ने सुनाई खरी-खोटी, कहा शर्म करो

सोनम कपूर इन दिनों सुर्खियों में चल रही है। पिछले दिनों वह बहन जाह्नवी कपूर का पक्ष लेती हुई नजर आई थीं। बता दें कि कैटरीना कैफ ने जाह्नवी के छोटे कपड़े पहनने पर बयान दिया था। इसके बाद सोनम अपनी बहन जाह्नवी का पक्ष लेती नजर आई थीं। अब सोनम ने एक तस्वीर पोस्ट की है। इस तस्वीर में वह स्टाइलिश लुक में नजर आ रही हैं। साथ ही उन्होंने जो कैप्शन लिखा है,उसको देखते हुए लग रहा है कि वह वेकेशन के मूड में हैं।

तस्वीर में वह सफेद रंग की ड्रेस में चश्मा और हैट लगाई हुई नजर आ रही हैं। तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, 'Holiday mode on. Flashback to one of my favourite trips।' लेकिन लोगों को उनकी यह तस्वीर रास नहीं आई। दरअसल हाल में सोनम ने अलीगढ़ में हुई 3 साल की बच्ची की जघन्य हत्या पर एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट को लेकर लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। अब सोनम की इस तस्वीर पर लोग कमेंट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने लिखा, 'शर्म करो'। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, 'Shame on Ur statement justice for twinkle।'

बता दें कि सोनम कपूर ने इस घटना पर ट्वीट करते हुए लिखा था, 'जो भी हुआ वो बेहद भयावह और दिल दुखाने वाला था।'साथ ही उन्होंने लोगों से ये अपील की थी कि इस मुद्दे को कुछ लोग अपने सेल्फिश एजेंडे के तहत आगे ना बढ़ाएं।