एकता कपूर के नक्शेकदम पर सोनम: ज्योतिषियों ने ऑनलाइन दी ये सलाह, चेंज करवा दी डेट

मुंबई। बॉलीवुड में एकता कपूर ( Ekta Kapoor ) को ज्योतिषशास्त्र की मुरीद माना जाता है। अंकशास्त्र में भी एकता का गहरा विश्वास है। इसी के चलते उनकी मूवीज और सीरीयल्स के नाम 'क' से शुरू किए गए। ये दौर कमोबेश अभी भी जारी है। अब लगता है अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर ( Sonam Kapoor ) भी एकता के नक्शेकदम पर चल पड़ी हैं।

दरअसल, सोनम कपूर की नई मूवी ' द जोया फैक्टर' ( The Zoya Factor ) का ट्रेलर 27 अगस्त को लांच होना था। लेकिन ज्योतिषियों की सलाह पर सोनम ने अपनी मूवी के ट्रेलर लांच की डेट बदलकर 29 अगस्त कर दी है। एक्ट्रेस को ये सलाह ट्रेलर लांच की घोषणा के बाद सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर मिलने लगे। इस साइट पर मौजूद कई अंक, ज्योतिष और वास्तुशास्त्रियों ने सोनम को बताया कि उनके लिए 27 अगस्त का दिन शुभ नहीं है। ट्रेलर लांच की डेट 29 अगस्त करना भाग्यशाली रहेगा।

सोनम कपूर ज्योतिषियों के सुझावों पर रिप्लाई करते हुए लिखा,'देश का लकी चार्म और ज्यादा लकी होने वाला है। 29 अगस्त को हमारे सितारे सही रहेंगे। खुद लेडी लक से मिलने के लिए तैयार रहें। ट्रेलर गुरुवार को आएगा।'

When you think you can’t get any luckier! https://t.co/lXFrPp416s — Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) August 27, 2019

ये दिए ज्योतिषियों ने सुझाव:

2+9 का जोड़ 11 होता है। अंकशास्त्र में 11 सबसे बड़े मॉस्टर नंबर्स में से एक है और सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। इसके जवाब में सोनम ने लिखा, ' लगता है ये मेरे उपर नहीं है। द जोया फैक्टर ट्रेलर रिलीज के लिए 29 अगस्त को सितारे सही हैं। तो हो जाए शुभ शुरूआत?

Why wait for a good day when you can have the best served to you on a platter. https://t.co/tEfVyJlXmN — Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) August 27, 2019

ऐसा भी आया सुझाव

सोनम को एक और सुझाव मिला। इसमें बताया गया था, ' 29 अगस्त सप्ताह के 5वें दिन आ रहा है। यह सबसे प्रभावशाली ग्रह बृहस्पति का दिन है। इसलिए नई शुरूआत के लिए सबसे परफेक्ट तारीख है। सोनम ने इसके रिप्लाई में लिखा, ' क्या ये मैं हूं या 29 तारीख जो मुझे वाकई अच्छी फिलिंग दे रही है।'

Is it just me or 29th is actually giving me good vibes. https://t.co/ha2P6T1gRa — Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) August 27, 2019

‘द जोया फैक्टर’ कहानी ( The Zoya Factor movie Story )

मूवी की कहानी एक राजपूत लड़की पर आधारित है। इसका नाम जोया सिंह सोलंकी है। जोया एक एड एजेंसी में काम करती है। काम के दौरान जोया का सम्पर्क भारतीय क्रिकेट टीम से होता है। वह टीम के लिए लकी साबित होती है। देश और टीम मेंबर्स जोया को अपना 'लकी मस्कट' मानते हैं, लेकिन कप्तान को भाग्य और अंधविश्वासों से चिढ़ है। मतभेदों के बावजूद दोनों को प्यार हो जाता है।

Mere successful hone ke peeche koi raaz nahi hai! Yeh toh bas Zoya Kavach ka jaadu hai.

Aap bhi call karke book kijiye apna good luck! Trailer out on August 27. #TheZoyaFactorhttps://t.co/IXUkEEig4p@dulQuer #AbhishekSharma @Pooja__Shetty @aartims @foxstarhindi @ad_labsfilms — Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) August 25, 2019

सोनम इस मूवी में जोया का किरदार निभा रही हैं जबकि क्रिकेट टीम के कप्तान बने हैं दलकिर सलमान। 'द जोया फैक्टर' में सोनम के अलावा दलकीर सलमान, संजय कपूर और अंगद बेदी भी मुख्य किरदारों में नजर आएंगे। आपको बता दें कि सोनम कपूर की ' द जोया फैक्टर' 20 सितंबर 2019 को रिलीज हो रही है।