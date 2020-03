मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ने कई बार महिला कलाकारों को पुरुष एक्टर्स से कम मेहनताना मिलने का मुद्दा उठाया है। एक बार फिर एक्ट्रेस ने इस मुद्दे पर खुलकर बात की है। साथ ही उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए एक-दूसरे की मदद करने की अपील की है।

एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में सोनम ने कहा- मैंने कुछ फिल्में बड़े पुरुष कलाकारों के साथ की हैं और मुझे उतना बड़ा और अच्छा होटल का कमरा नहीं दिया जाता था, जितना उन्हें। उन्हें मुझसे ज्यादा पेमेंट किया जाता है और समझाने की कोशिश की जाती है कि ये कमर्शियल वेंचर है, देखते हैं आपकी मूवी ओपनिंग कैसी रहती है। उस वक्त मुझे लगता है, मैं कम सफल एक्टर्स के साथ काम करुंगी और फिर देखते हैं उन्हें कितना पेमेंट किया जाता है।

जब एक्टर्स ने किया साथ काम करने से मना

एक्ट्रेस ने कहा कि शुरूआत में कई एक्टर्स ने मेरे साथ काम करने से इसलिए मना कर दिया कि मैं कुछ खास चीजें नहीं करती हूं अथवा विशेष तरीके से व्यवहार नहीं करती हूं।

“You can’t just be the poor little rich girl or feel sorry for yourself - no. I have to make those harder choices and pave the way for other women after me. My whole team are women - and we need to lift each other up. There are thousands of years of patriarchy to cut through.” pic.twitter.com/iOHrzcqlyw