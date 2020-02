शादी के दो साल बाद सोनम ने किया खुलासा, इस बड़ी वजह के चलते पति आनंद ने बारात लाने से कर दिया था इनकार

मई 2018 में अभिनेत्री सोनम कपूर ने आनंद आहूजा संग सात फेरे लिए थे। एक्ट्रेस ने सिख रिति रिवाज से शादी की थी। लेकिन इस शाही शादी में लड़के वाले बारात लेकर नहीं आए थे। इस बारे में बात करते हुए हाल ही सोनम ने ट्विटर पर एक ट्वीट जारी किया।

My husband didn’t have a baraat with horses or loud music. For this exact reason. https://t.co/PheHqGGyMf