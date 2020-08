Sonam Kapoor ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की Video, कमेंट कर ट्रोलर्स ने जमकर लगाई उनकी क्लास

नई दिल्ली। मसक्कली सोनम कपूर ( Sonam Kapoor ) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह आए दिन अपनी लाइफ से जुड़ी कई चीज़ों को शेयर ( Sonam kapoor active on social media ) करती रहती हैं। वहीं ट्रोलिंग और सोनम का कुछ अलग ही नाता है। अक्सर देखा जाता है कि सोनम को अपनी अतरंगे ढ़ंग की वजह से काफी ट्रोलिंग ( Sonam kapoor troll ) का भी सामना करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ एक बार और देखने को मिला। सोनम कपूर अपनी एक वीडियो ( Sonam post her video ) के चलते फिर से ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं। कुछ समय पहले एक्ट्रेस ने एक वीडियो पोस्ट किया था। जिसे देखने के बाद ट्रोलर्स खुद को रोक नहीं पाए और जमकर अभिनेत्री को गुस्सा उतराना शुरू कर दिया।

दरअसल, सोनम कपूर ने अपने इंस्टाग्राम ( Sonam Kapoor Instagram ) पर एक वीडियो क्लिप पोस्ट ( Sonam post video clip ) की है। जिसमें उन्होंने कैप्शन में दिया है 'मनोदशा' ( State of mind )। वीडियो में सोनम मुंह ( Sonam kapoor making funny sound her mouth ) से अजीब सी आवाज़ निकालती हुईं नज़र आ रही हैं। उनकी इस वीडियो को 2 लाख से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं। लेकिन वीडियोज को देखने के बाद ट्रोलर्स ने उन्हें भद्दे कमेंट करना ( Trollers comment on sonam ) शुरू कर दिया। यूजर्स ने सोनम पागल और गंदी तक कह डाला। जिसे देख ऐसा लगता है कि सोनम का यह फनी अंदाज यूजर्स ( Users did'nt like her video ) को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इस बीच एक यूजर ने सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput ) को लेकर सोनम को एक तंज कस डाला। यूजर ने कमेंट करते हुए सोनम के लिए कहा कि क्या आपको नहीं पता सुशांत कौन है?

इंस्टाग्राम पर सोनम ( Sonam Instagram Video ) की यह वीडियो देखने के बाद यूजर्स को इतना बेकार लगा कि उन्होंने यह तक कह डाला कि वह सोनम लगता है कि आपको ब्लॉक और अनफॉलो ( Sonam kapoor block and unfollow ) करने का वक्त आ चुका है। सोनम का पोस्ट काफी तेजी ( Sonam video viral ) से वायरल हो रहा है। जिसे देख सबका उनका मज़ाक बनाते हुए ही नज़र आ रहे हैं। बता दें लॉकडाउन होने से वह काफी समय से दिल्ली में ही थीं। पिछले ही महीने सोनम कपूर पति आनंद आहूजा ( Sonam's husband Anand Ahuja ) संग लंदन के लिए रवाना हो गई थीं। इस दौरान वह मुंह पर मास्क पहने हुए नज़र आईं थीं। कपल की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थीं।