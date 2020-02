अमिताभ बच्चन ने सूरज को बताया लोनावला वाली चिक्की, सोनम कपूर ने शेयर किया था तस्वीर

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर (Sonam Kapoor ) ने सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। आए दिन वो फोटो-वीडियो इंटरनेट पर साझा करती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने सूर्य (pic of sun’s surface) की एक तस्वीर शेयर की थी। इस तस्वीर के कैप्सन में उन्होंने लिखा कि- 'ये अद्भुत है। विज्ञान और तकनीक ने हजारों प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित चीजों को देखने-सीखने में हमारी कितनी मदद की है।' सोनम की ये पोस्ट वायरल होने लगी। लेकिन उससे भी ज्यादा वायरल हुआ उसपे किया कमेंट। ये कमेंट किसी और ने नहीं खुद अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने किया है।

It’s amazing how much science and technology has helped us learn about objects that are light years away!https://t.co/YYdk9FLT7G — Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) February 3, 2020

दरअसल, सोनम ने सूरज की जो तस्वीर ट्वीटर पर साझा किया था उसपर बिग बी (Big B) ने कमेंट करते हुए लिखा- ये तो चिक्की का क्लोजअप लग रहा है... लोनावला वाली चिक्की।' इस कमेंट के साथ ही अमिताभ ने एक इमोजी भी जोड़ा था। अमिताभ के इस कमेंट को सोशल मीडिया यूजर्स काफी पसंद कर रहे हैं। खुद सोनम ने इस कमेंट को लाइक करते हुए लिखा- हाहाहाहा यमी…

.. looks like 'chikki' ka close up .. Lonavala wali 'chikki' !!!🤣 https://t.co/FxYU0h4yA9 — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) February 4, 2020

बता दें हाल ही में हुए भारत बनाम न्यूजीलैंड (IND Vs NZ) क्रिकेट मैच में भारत को मिली शानदार जीत पर भी अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने ट्वीट किया था। बिग बी ने देश की जीत पर लिखा था कि ‘T-20 में न्यूजीलैंड का भारत (IND Vs NZ) के साथ हुए मुकाबले में सूपड़ा साफ। यह 5वां टी20 क्या खेल था। भारत की बी टीम ने न्यूजीलैंड को धूल चटा दी. भारत को ढेर सारी बधाइयां। यह ऐतिहासिक है’