सोनम कपूर ने महिला सशक्तिकरण पर की बात, बॉलीवुड प्रोड्यूसर ने दिया ऐसा जबाब जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान!

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर (Sonam Kapoor) की बात करें तो जहां एक ओर अपनी फैशन शेंस को लेकर सुर्खियों में रहती है तो दूसरी ओर अपने विवादित बयानों के चलते चर्चित हो जाती है वो समय समय ट्वीट के जरिए ऐसी बात लिख जाती है कि यूजर्स भी उन्हें ट्रोल करने लग जाते है। अभी हाल ही में उन्होनें एक बार फिर महिला सशक्तिकरण को लेकर एक ट्वीट किया था, जो काफी सुर्खियां बटोर रहा था।

“For me, female empowerment is very important, especially because I’m from a side of the world where women have always been second-class citizens.” @BazaarArabia pic.twitter.com/DJF41YHTrO

सोनम कपूर ने अपने ट्वीट में कहा "मेरे लिए महिला सशक्तिकरण बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं दुनियां के उस हिस्से से हूं, जहां महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है।" अब सोनम कपूर ने जब ऐसी बाते लिखकर पोस्ट किया है तो जबाब भी उन्हें मिलना ही था। अब यूजर्स भी उनके अपनी राय पेश कर रहे हैं। लेकिन सोनम कपूर के लिए इतना ही बस, काफी नही था जब उनके ट्वीट को बॉलीवुड प्रोड्यूसर अशोक पंडित (Ashoke Pandit) ने देखा तो उन्होनें भी तंज कसने में कोई कसर नही छोड़ी।

We thought you come from a family of illustrious people where everyone one is cared and loved.

Sad to know that U r treated like a second grade citizen in your house.

Though I don’t believe this because your dad is an inspiration to many.

Self pitying is in thing these days. https://t.co/YjILK3jzwA