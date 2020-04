पटाखे चलाने पर बोलीं सोनम- डॉग्स घबरा रहे हैं, लोगों ने याद दिलाई उनकी शादी की आतिशबाजी

मुंबई। 5 अप्रेल को पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कोरोना के अंधकार में एकजुटता दिखाने के लिए लोगों से घरों में दिए और मोमबत्ती जलाने की अपील की। इसमें राजनेता, बिजनेसमैन, सेलेब्स और आम जनता ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया। इस बीच कुछ लोगों ने उति उत्साह में पटाखे भी जलाए। इससे नाराज सोनम कपूर ने सोशल मीडिया पर आपत्ति जाहिर की। हालांकि इसके जवाब में लोगों ने उन्हें उनकी शादी के दौरान जलाए पटाखों की याद दिला दी।

सोनम कपूर ने 5 अप्रेल को रात 9 बजे, 9 मिनट तक देशभर में दिए जलाने के साथ पटाखे चलाने पर नाराजगी जाहिर की। एक्ट्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा,'लोग पटाखे चला रहे हैं। आपको सूचना दे रही हूं। डॉग्स घबरा रहे हैं। क्या लोगों को लगता है ये दीवाली है? मैं बहुत असमंजस में हूं।'

I’m so glad you see common sense. That there is a time and place for everything. ❤️ https://t.co/lgedwh7Adt — Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) April 6, 2020

People are bursting crackers. Just FYI . They dogs are freaking out. Do people think it’s Diwali? I’m so confused. — Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) April 5, 2020

इस ट्वीट के बाद लोगों ने सोनम को ट्रोल करना शुरू कर दिया। कई लोगों ने उन्हें उनकी शादी में चलाए गए पटाखों की याद दिलाई। साथ में उनके और परिवार के अन्य लोगों के साथ पटाखे चलाने के फोटो भी शेयर किए।

इस पर सोनम ने आखिरकार जवाब भी दिया। सबसे पहले उन्होंने लिखा,' कभी भी मूर्ख लोगों से बहस नहीं करनी चाहिए, वे आपको घसीट कर अपने स्तर पर ले जाएंगे और फिर अपने अनुभव से आपको पछाड़ेंगे।' इसके बाद उनकी शादी पर पटाखे जलाने के स्क्रीनशॉट पर जवाब देते हुए एक्ट्रेस ने लिखा,'हर चीज का एक टाइम और जगह होती है।'

Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience.

Mark Twain — Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) April 6, 2020

गौरतलब है कि सोनम कपूर के पिता अनिल कपूर ने देश की एकजुटता को दिखाने के लिए 9 बजे अपने घर के मंदिर में कई सारे दिए जलाए और मोमबत्ती भी जलाई।