बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर ज्यादातर अपने कपड़ो की स्टाइलिंग को लेकर चर्चा में रहती हैं। यंग जनरेशन की लड़कियां उनकी स्टाइल को फॅालो करती हैं। लेकिन आज उनकी एक बड़ी कमजोरी के बारे में पता चला है। इस बारे में उन्होंने खुद एक ट्वीट के जरिए बताया। आपको जानकर हैरानी होगी की सोनम गणित में काफी कमजोर हैं। हाल में सोनम से माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर गणित का सवाल पूछा गया, जिसका उन्होंने ऑफिशियल ट्वि़टर अकाउंट से जवाब दिया। लेकिन सोनम का जवाब गलत होने के कारण सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया।

दरअसल, फिल्मफेयर मैगजीन के एडिटर जितेश पिल्लई ने एक गणित का सवाल करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट से एक फोटो साझा की। फोटो एक ट्रायंगल पजल की थी, जिसमें लिखा था बताइए कितने ट्रायंगल हैं? सोनम कपूर ने इस सवाल के जवाब पर लिखा-सात।

Hahahahaha as soon as I tweeted it I knew I was wrong and still don’t know the answer lol 😂