ट्रोलर्स से परेशान हुईं Sonam Kapoor, बंद किया कमेंट बॉक्स.. कहा- नफरत उनके दोस्तों को निशाना बना रही है

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत के बाद कई तरह की बातें सामने आईं। सुशांत 6 महीने से डिप्रेशन की शिकार (Sushant Singh Rajput depression) थे जिसका कारण बताया जा रहा है उनके हाथों से कई फिल्मों का निकलना था। कहा जा रहा है कि करण जौहर (Karan Johar), सलमान खान (Salman Khan) और पुराने खानदान के लोग बॉलीवुड में नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं। जिसके चलते स्टारकिड आलिया भट्ट से लेकर सोनम कपूर तक को ट्रोल (Sonam Kapoor Trolled) किया जा रहा है। हाल ही में सोनम कपूर ने एक पोस्ट किया था और कहा था कि किसी की मौत के बाद उसकी गर्लफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, परिवार और साथियों को जिम्मेदार ठहराना गलत है। जिसपर यूजर्स ने उन्हें खूब खरी-खोटी सुनाई थी। अब लगातार निगेटिव कमेंट्स के चलते सोनम कपूर (Sonam Kapoor on negative comments) ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स का कमेंट बॉक्स बंद (Sonam Kapoor turns off comments) कर दिया है।

फिल्म Manikarnika की स्पेशल स्क्रीनिंग पर पहुंचे विश्व प्रसिद्ध सद्गुरु - Patrika Bollywood

Blaming a girlfriend , ex girlfriend, family , colleagues for someone’s death is ignorant and fucking mean spirited.