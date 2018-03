Sonu Ke Titu Ki Sweety ने बॉक्स ऑफिस पर मचाई धूम

निर्देशक लव रंजन की फिल्म Sonu Ke Titu Ki Sweety रिलीज होने के साथ ही बॉक्सऑफिस पर छा चुकी है। फिल्म को उम्मीद से भी अच्छा रिस्पांस मिला है। पब्लिक रिव्यू से लेकर एक्सपर्ट रिव्यू भी काफी अच्छा आ रहा है। फिल्म में कार्तिक आर्यन की अदाकारी सबके दिल को छू गई है। वहीं अगर कलेक्शन की बात करे तो फिल्म ने अभी तक तकरीबन 31 करोड़ रुपये कमा लिए हैं।

#SonuKeTituKiSweety SCORES on Mon too... Eyes ₹ 42 cr / ₹ 44 cr in Week 1, which makes it an INSTANT HIT... This film is not going to slow down soon... Fri 6.42 cr, Sat 9.34 cr, Sun 10.81 cr, Mon 5.17 cr. Total: ₹ 31.74 cr. India biz... #SKTKS 👍👍👍



वहीं अगर फिल्म की बात करे तो फिल्म की कहानी दो बचपन के दोस्तों पर आधारित है। दोस्ती भी ऐसी की दो जिस्म और एक जान। फिल्म में सोनू यानि की कार्तिक आर्यन को थोड़ा सा स्मार्ट दिखाया गया है तो वहीं टीटू यानि की सनी सिंह को थोड़ा सा डम्ब। अक्सर सोनू, टीटू की तमाम गलतियों को सही करता रहता है लेकन टीटू है कि हर बार नई मुसीबत को न्यौता देता रहता है। इस बार वो एक नई गर्लफ्रेंड बनाता है स्वीटी यानि की नुसरत। नुसरत वैसे तो अपने को बड़ी भोली भाली दिखाती है लेकिन सोनू को इस पर शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और फिर वहीं से शुरु हो जाता है ब्रोमांस VS रोमांस की कहानी। फिल्म के स्क्रिप्ट से लेकर डायलॉग और एक्टिंग तीनों ही बेमिसाल है। फिल्म में 'टर्न और ट्विस्ट' लगातार आते रहते हैं। बता दे कि फिल्म का संगीत को भी काफी पंसद किया जा रहा है। हंसराज हंस के गाने 'दिल चोरी साड्डा हो गया' को रिक्रिएट किया गया है।

#SonuKeTituKiSweety should continue its WINNING STREAK on weekdays, as per current trending... The word of mouth is SUPER-STRONG... The film has won over youngistaan as well as the family audience... #SKTKS