सुपरहिट बनने से कुछ कदम दूर 'सोनू के टीटू की स्वीटी'

मुंबई। बॉलीवुड मूवी 'सोनू के टीटू की स्वीटी' दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। इस मूवी ने अब तक 45.94 करोड़ की कमाई कर ली है। फिल्म के लिए शुक्रवार से रविवार तक अच्छी कमाई करने का मौका है।

ट्रेड एनॉलिस्ट तरण आदर्श ने 'सोनू के टीटू की स्वीटी' के बॉक्स आॅफिस कलेक्शन के आंकड़े ट्विटर पर शेयर किए। उनके अनुसार 'सोनू के टीटू की स्वीटी' ने रिलीज के पहले 6.42 करोड़ की कमाई की। इसके दूसरे दिन 9.34 करोड़ रुपए और रविवार को 10.81 करोड़ का कारोबार किया। सोमवार को 5.17 करोड़, मंगलवार को 4.93 करोड़, बुधवार को 4.41 करोड़ और गुरुवार को 4.86 करोड़ का कलेक्शन किया। इस कमाई से पहले ही ये मूवी हिट की श्रेणी में आ गई है। करीब 50 करोड़ की कमाई इस सप्ताहांत से पहले हो जाएगी। इस तरह 'सोनू के टीटू की स्वीटी' मूवी सुपरहिट फिल्मों की श्रेणी में आ जाएगी।

#SonuKeTituKiSweety has hit the right chord with the audiences... Is a HIT... On course to be a SUPER-HIT... Fri 6.42 cr, Sat 9.34 cr, Sun 10.81 cr, Mon 5.17 cr, Tue 4.93 cr, Wed 4.41 cr, Thu 4.86 cr. Total: ₹ 45.94 cr. India biz... #SKTKS