'सोनू के टीटू की स्वीटी' का बॉक्स आॅफिस कलेक्शन 50 करोड़ पार

मुंबई। बॉलीवुड मूवी 'सोनू के टीटू की स्वीटी' की कमाई लगातार बढ़ रही है। रिलीज के आठवें दिन इस मूवी ने 5.83 करोड़ का बिजनेस किया। इस तरह घरेलू बॉक्स आॅफिस पर मूवी की कुल कमाई 51.77 करोड़ रुपए हो गई है। शनिवार और रविवार को फिल्म की कमाई करीब 10 करोड़ रहने के कयास लगाए जा रहे हैं।

ट्रेड एनॉलिस्ट तरण आदर्श ने 'सोनू के टीटू की स्वीटी' के बॉक्स आॅफिस कलेक्शन के आंकड़े ट्विटर पर शेयर किए। उनके अनुसार 'सोनू के टीटू की स्वीटी' ने रिलीज के पहले 6.42 करोड़ रुपए की कमाई की। इसके दूसरे दिन 9.34 करोड़ रुपए और रविवार को 10.81 करोड़ रुपए का कारोबार किया। सोमवार को 5.17 करोड़, मंगलवार को 4.93 करोड़, बुधवार को 4.41 करोड़, गुरुवार को 4.86 करोड़ और शुक्रवार को 5.83 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। भारत के बाहर भी 'सोनू के टीटू की स्वीटी' ने अच्छा बिजनेस किया। पहले सप्ताह में 1 मिलियन डॉलर यानी की 6.52 करोड़ रुपए का कारोबार किया।

#SonuKeTituKiSweety crosses ₹ 50 cr mark... Starts Week 2 with SUPER-STRONG numbers... Biz expected to grow *yet again* on Sat and Sun... [Week 2] Fri 5.83 cr. Total: ₹ 51.77 cr. India biz... #SKTKS