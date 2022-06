मदद के लिए फिर आगे बढ़े सोनू सूद के हाथ, 4 पैर और 4 हाथ वाली बच्ची का ऑपरेशन करा दिया जीवन दान

बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद भले ही फिल्मों में विलेन का किरदार निभाते हो मगर असल ज़िंदगी में वो हीरो हैं। अक्सर उनके दरियादिली के किस्से सुनने को मिलते हैं। इसी के चलते एक बार फिर वो सुर्खियों में हैं। सोनू सूद की मदद से चार हाथ और चार पैर वाली नवादा के वारिसलीगंज की हेमदा गांव की छोटी बच्ची चहुंमुखी का आपरेशन संभव हो सका। सोनू ने अपने खर्च पर बच्ची का ऑपरेशन कराकर उसके दो हाथ और दो पैर अलग करवा दिए हैं।

सोनू सूद ने खुद यह जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। उन्होंने बिहार की चौमुखी नाम की इस बेटी के साथ अपनी फोटो शेयर करते हुए लिखा है, "मेरा और चौमुखी कुमारी का सफ़र कामयाब रहा। चौमुखी का जन्म बिहार के एक छोटे से गांव में चार पैर और चार हाथ के साथ हुआ था। अब वह सर्जरी के बाद अपने घर जाने के लिए तैयार है।"

sonu sood became messiha for girl chaumukhi with 4 legs and 4 hands