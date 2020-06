Sonu Sood को फैंस ने कहा रियल सुपरहीरो तो एक्टर ने बताया वो किसे मानते हैं असली हीरो

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद (Sonu Sood) कोरोना वायरस की बीच लगे लॉकडाउन में जरूरतमंदों को घर पहुंचाने (Sonu Sood help Migrant workers) का नेक काम लगातार कर रहे हैं। प्रवासी मजूदरों से लेकर छात्रों, गरीब लोगों को वो सोशल मीडिया के जरिए मिली जानकारी के माध्यम से घर पहुंचा (Sonu Sood helping people) रहे हैं। इसके लिए सोनू को अनगिनत तारीफें भी मिल रही हैं। कोई सोनू को सुपरमैन (Superman Sonu Sood) बता रहा है तो कोई उन्हें रियल लाइफ हीरों कह रहा है। लेकिन सोनू सूद खुद को सुपरहीरो (Sonu Sood not consider him superhero) नहीं मानते हैं बल्कि उनकी नजर में कोई और ही इस श्रेणी में आता है। सोशल मीडिया पर सोनू को फैंस रियल लाइफ हीरो (Sonu Sood real life superhero) बताने में लगे हुए हैं और रील लाइफ हीरो से बहुत बेहतर कह रहे हैं। हालांकि सोनू सूद की राय इससे बेहद अलग है।





सोनू को लेकर एक यूजर ने स्पाइडरमैन, बैटमैन, कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन की फोटो शेयर की। इस फोटो में इन सुपरहीरोंज के साथ सबसे आगे सोनू (Sonu Sood superhero photo) की फोटो को लगाया गया है। फैन ने सोनू सूद को रियल सुपरहीरो (Sonu Sood real life superhero) बताते हुए उन्हें सबसे आगे रखा है और रील लाइफ के सुपरहीरो को काफी पीछे बताया। उसने लिखा- हमारे पास भी एक असली हीरो है। ये फोटो दिखाती है कि साइंस फिक्शन हीरोज तो असल हीरो से काफी पीछे होते हैं। आपके लिए बहुत सम्मान है सर।

सोनू की ये फोटो आते ही इंटरनेट पर वायरल (Sonu Sood viral photo) भी हो गई थी। लेकिन सोनू ने इसके जवाब में जो कहा उसने हर किसी का दिल जीत लिया। सोनू ने कहा कि वो खुद को रियल लाइफ हीरो नहीं मानते हैं बल्कि प्रवासी मजदूरों को रियल लाइफ हीरो (Sonu Sood real life hero) मानते हैं। सोनू ने कहा कि जो अपने पैरों से घर का सफर तय करने के लिए निकल सकते हैं वो ही रियल लाइफ हीरो हैं।





We do have a real Hero @SonuSood sir and this picture shows us sci-fi super heroes are behind the real hero. much respect you sir ji and it increasing day by day..🙏 pic.twitter.com/RUB3wROiCO — Pankaj Prajapati (@ppankaj210) June 11, 2020

बता दें कि सोनू सूद आजकल जरूरतमंदों को घर पहुंचाने के अलावा गरीबों की मदद भी कर रहे हैं। फराह खान की मदद से गरीब लोगों को सोनू ने 5000 नींबू पानी की बोतलें बांटी हैं और साथ ही गरीब महिलाओं को 1500 सैनिटरी पैड (Sonu Sood distribute sanitary pads) भी बांट चुके हैं।