बच्चों की ऑनलाइन पढाई के लिए गाय बेचकर खरीदा स्मार्टफोन, सोनू सूद करेंगे इस गरीब परिवार की मदद

बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद (Sonu sood) ने लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान प्रवासियों की मदद की। उन्हें अलग-अलग राज्यों में उनके घर जाने के लिए साधन उपलब्ध कराए। हाल ही वे विदेश से कुछ विद्यार्थियों को एयरलिफ्ट कराकर देश लाए। इसके अलावा उन्होंने एक ऐप भी लॉन्च की है, जिसके जरिए वे बेरोजगारों की मदद कर रहे हैं। अब सोनू सूद ने एक शख्स को उसकी गाय वापस दिलाने का वादा किया है। दरअसल, इस गरीब परिवार के लड़के को आॅनलाइन पढ़ाई के लिए फोन चाहिए था। इसके लिए उसे अपनी गाय बेचनी पड़ी।

यह लड़का हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है और गरीब परिवार से है। कोरोना की वजह से स्कूल बंद हैं तो सभी स्कूलवाले आॅनलाइन पढाई करा रहे हैं। इस बच्चे को ऑनलाइन पढाई के लिए फोन खरीदना था। पैसे नहीं होने की वजह से इसे अपनी गाय बेचनी पड़ी। इस खबर को देखने के बाद सोनू सूद ने इस बच्चे की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'आओ इस शख्स की गाय वापस लाते हैं। क्या कोई मुझे इस शख्स के डिटेल्स भेज सकता है।'

Let’s get this guy’s cows back. Can someone send his details please. https://t.co/zv0Mj8DCh9