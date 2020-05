Sonu Sood को फैंस ने कहा- Favourite Government, प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के साथ Twitter पर जीत रहे लोगों का दिल

नई दिल्ली | कोरोना वायरस (Coronavirus) के चलते लॉकडाउन (Lockdown) अभी भी जारी है, ऐसे में प्रवासी मजदूरों (Migrant Workers) को इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कई मजदूर अपने बच्चों को लिए सड़क के रास्ते पैदल चलकर जा रहे हैं। ऐसे में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद (Sonu Sood) इनके लिए फरिस्ता बनकर आए हैं। सोनू लगातार इन मजदूरों को घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बसों का इंतजाम करके वो मुंबई से अलग-अलग राज्यों से फंसे मजदूरों को विदा कर रहे हैं।





@SonuSood after reading so many praises about the good work you are doing... I must say you are the best central government that we have today. More power to you!