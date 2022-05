'साउथ फिल्मों ने मुझे बुरी हिंदी फिल्मों से बचाया' ये क्या बोल गए सोनू सूद

सोनू सोदू को अपनी दरियादिली के लिए जाना जाता है। साथ ही वो बेबाक अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। एक्टर हमेशा हर मुद्दे पर खुलकर बात करते हैं फिर वो देश से जुड़ा हो या विदेश से, लेकिन इस बार एक्टर कुछ ऐसा बोल गए हैं, जिसके चलते एक बार फिर दक्षिण बनाम हिंदी सिनेमा की बहस शुरू हो गई है।

Published: May 28, 2022 04:01:10 pm

एक्टर ने एक इंटरव्यू में हिंदी फिल्में और दक्षिण भारतीय फिल्मों को लेकर एक बयान दिया है। इस बयान के बाद से बहस छिड़ गई है।



सोनू ने ‘इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया, ‘मैं हमेशा अपनी अच्छी स्क्रिप्ट के साथ जाता हूं, चाहे मैं तमिल, तेलुगु या हिंदी फिल्में करूं। साउथ सिनेमा मुझे खराब हिंदी फिल्में करने से बचाता है। एक दौर आता है जब आपको लगता है कि आप सिर्फ एक फिल्म कर रहे हैं। एक बड़ी फिल्म में नजर आने के लिए साउथ मुझे ऐसा करने से दूर रहने में मदद करता है।’

sonu sood says south film save him from bad hindi movies