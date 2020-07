बेटियों के उपयोग से गरीब किसान कर रहा था खेती, Sonu Sood ने भेजा ट्रैक्टर

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद (Sonu Sood) गरीबों के लिए मसीहा का काम कर रहे हैं। उनकी नजर में कोई भी ऐसा इंसान आता है, जिसे मदद की जरूरत है तो सोनू सूद उसे मदद करते ही हैं। अब सोनू सूद एक गरीब किसान के लिए नायक बन गए हैं। हाल ही में एक किसान परिवार को सोनू सूद ने ट्रैक्टर (Sonu Sood Sent Tractor) भेजने का वादा किया है।

पहले सोनू सूद ने किसान के परिवार को एक बैल की जोड़ी भेजने का वादा किया था। लेकिन बाद में उन्होंने मन बदलते हुए फैसले लिया कि अब वह एक ट्रैक्टर भेजेंगे। दरअसल, पहले सोनू सूद ने किसान द्वारा दोनों बेटियों की मदद से खेत जोतने का वीडियो रिट्वीट किया था। साथ ही उन्होंने लिखा था कि 'कल सुबह खेत जोतने के लिए किसान के पास एक जोड़ी बैल की होगी। लड़कियों को उनकी पढ़ाई पर फोकस करने देते हैं। कल सुबह से दो बैल इसके खेत जोतेंगे। किसान हमारे देश का गौरव हैं। उन्हें प्रोटैक्ट करो।'

Tomorrow morning he will have a pair of ox 🐂 to plough the fields. Let the girls focus on their education.. कल सुबह से दो बैल इसके खेत जोतेंगे. किसान हमारे देश का गौरव है।Protect them. 🙏 https://t.co/oWAbJIB1jD