सोनू सूद ने शुरू किया खुद कमाओ घर चलाओ अभियान, जरूरतमंदों को देंगे ई - रिक्शा

गरीबों के मसीहा बनकर उभरे अभिनेता सोनू सूद अब लोगों को अपना घर चलाने के लिए ई-रिक्शा उपहार में देने जा रहे हैं। दरअसल उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी नई शुरुआत की है, जिसका नाम है "खुद कमाओ घर चलाओ" जिसके माध्यम से वे लोगों को ई- रिक्शा देंगे।

आपको बता दें कि कोरोना महामारी की शुरुआत के साथ ही सोनू सूद ने जरूरतमंदों की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जहां लॉकडाउन के दौरान उन्होंने प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाया, वहीं कई लोगों को नौकरी छूटने के बाद रोजगार ऐप के माध्यम से रोजगार से जोड़ा। अब वे लोगों को निशुल्क ई-रिक्शा उपलब्ध कराने जा रहे हैं।

अभिनेता सोनू सूद ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि वह लोगों के प्यार से अभिभूत हैं और लगातार उनके लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा पिछले कई महीनों में मुझे लोगों का बहुत प्यार मिला है और इस चीज ने मुझे उनके लिए काम करते रहने के लिए प्रेरित किया। इसके चलते अब मैं खुद कमाओ घर चलाओ लांच कर रहा हूं। उनका मानना है कि नौकरियां उपलब्ध करवाना उपहार देने के बदले कहीं अधिक अच्छा है। यह जरूरतमंदों को फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने में सहायता करेगा। इससे पहले उन्होंने प्रवासी रोजगार ऐप लांच किया था। जिसमें 50 हजार से अधिक जॉब अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराई थी।

A small step today, for a big leap tomorrow. By providing free e-rickshaws that can be used to kickstart small businesses, My effort to empower people to become self reliant.