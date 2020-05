सोनू सूद से मिलने बिहार से साइकिल पर मुंबई आना चाहता है फैन, एक्टर बोले- आप नहीं, मैं आउंगा

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने बिहार के मुजफ्फरपुर आकर साइकिल पर घूमने की इच्छा जाहिर की है। सोनू सूद लॉकडाउन में फंसे हजारों प्रवासियों के मददगार बन गये हैं। सोनू सूद अपने काम की वजह से उन गरीबों के बीच पूजे जा रहे हैं, जो उनकी वजह से अपने-अपने घर पहुंच चुके हैं। लोग लगातार उनके लिए ट्वीट के जरिए दुआएं भेज रहे हैं।

मुजफ्फरपुर में युवा संस्कृति संगठन के अध्यक्ष एवं बंदरा प्रखंड के रामपुरदयाल गांव निवासी धीरज कुमार ने सोनू सूद के इस कार्य से प्रेरित होकर उन्हें ट्वीट किया था। जिसमे लॉकडाउन समापन के बाद साइकिल चलाकर उनसे मिलने की इच्छा जाहिर कर, उनसे अनुमति मांगी थी।

इस ट्वीट के रिप्लाई में सोनू सूद ने जवाब दिया है कि साइकिल चलाने का और पैदल चलने का समय गया मेरे दोस्त, अब मैं आपके पास आऊँगा और तुम मुझे साइकिल पर बिठाकर पूरा मुजफ्फरपुर घुमाना।

