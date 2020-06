Sonu Sood को मिला Anurag Kashyap का साथ, ट्वीट डिलीट करने वालों पर साधा निशाना.. कहा- आप सरकार से..

नई दिल्ली | लॉकडाउन में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद जहां प्रवासी मजदूरों और जरूरतमंद लोगों के लिए मसीहा (Sonu Sood Helps Migrant Workers) बने हुए हैं। वहीं उनके काम को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। हाल ही में शिवसेना नेता संजय राउत ने मुखपत्र सामना (Shivsena mouthpiece Saamana on Sonu) के जरिए बीजेपी पर निशाना साधते हुए सोनू को उनकी कठपुतली बता डाला था। उसके बाद सोनू को मदद करने के लिए किए जाने वाले ट्वीट डिलीट (Sonu Sood on tweet Delete) होने की जानकारी मिली। जिसपर एक्टर ने एक ट्वीट कर ऐसा ना करने का आग्रह किया (Sonu Sood request to stop fake tweets) और इसमें उनके समर्थन में सामने आए हैं बॉलीवुड डायरेक्टर और एक्टर अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap Supports Sonu Sood)।





Would request people to send requests only which are genuine. Have observed people tweet and later delete their requests which proves their are many fakes. This hampers our operation and will affect the real needy. So kindly think about the ones who need us 🙏 — sonu sood (@SonuSood) June 7, 2020

सोनू सूद के ट्वीट पर अनुराग कश्यप ने उनकी तारीफ (Anurag Kashyap Praises Sonu Sood) करते हुए लिखा- सोनू सूद आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। आलोचना करने वाले और नफरत करने वालों को इग्नोर करो। आप अलग-अलग सरकारों से ज्यादा काम कर रहे हो वो भी तब जब ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपको और शक्ति मिले। आप ऐसे ही रहो भाई। वहीं सोनू सूद ने लोगों से आग्रह करते हुए ट्वीट किया था- लोगों से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ वही लोग निवेदन करें जो सही हैं। ऐसा पाया गया है कि लोग ट्वीट करके डिलीट कर देते हैं जिससे ये साबित होता है कि वो फेक (Sonu Sood request to stop fake tweets) हैं। ये हमारे काम में बाधा डाल रहा है और जरूरतमंद लोगों को परेशान करेगा। तो उनके बारे में सोचे जिन्हें वाकई जरूरत है। वहीं सोनू अब तक लगभग 20 हजार लोगों को घर पहुंचा चुके हैं।





You are doing a great job @SonuSood . Ignore the naysayers and haters. You are doing more than the respective governments even when it’s not suppose to be your responsibility. More power to you . Just be at it brother . https://t.co/sxhfuFpSMI — Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) June 7, 2020

बता दें कि हाल ही में शिवसेना नेता संजय राउत (Shivsena MP Sanjay Raut) ने सोनू सूद की आलोचना की थी। जिसके बाद सोनू खुद महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे से (Sonu Sood met Uddhav Thackeray) मिलने पहुंच गए थे। सोनू ने साफ किया कि वो सिर्फ लोगों की मदद कर रहे हैं। कई लोगों ने इसे राजनीति से जोड़ने जाने पर विरोध जताया है। वहीं सोनू ने राजनीति से जुड़ने को लेकर भी बोला है। उन्होंने कहा- मुझे राजनीति में शामिल होने में कोई भी दिलचस्पी (Sonu Sood denied to join politics) नहीं है। मेरा लक्ष्य सिर्फ लोगों को उनके घरों तक पहुंचाना है (Sonu Sood Helping People) जो मैं कर रहा हूं।