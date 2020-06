रेलवे स्टेशन में रोके जाने वाली बात पर Sonu Sood ने दिया जवाब, ट्वीट कर फिर जीत लिया फैंस का दिल

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद (Sonu Sood) प्रवासी मजदूरों और जरूरतमंद लोगों के लिए मसीहा बने हुए हैं। सोनू लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों और जरूरतमंद लोगों को उनके घर पहुंचा (Sonu Sood helping people) रहे हैं। सेलेब्स से लेकर नेता तक उनकी तारीफ कर रहे हैं। वहीं सोनू के इस नेक काम पर राजनीति (Politics on Sonu Sood) भी शुरू हो गई है। अब हाल ही में खबर आई थी कि सोनू को मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर रोक लिया गया (Sonu Sood stopped at bandra terminal) था, उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया था। सोनू ने अब इस बात पर बड़ा खुलासा करते हुए ट्वीट (Sonu Sood Tweet) किया है और लोगों के बीच सच को सामने रखा है।





सोनू ने ट्वीट करते हुए बताया कि उन्हें कही भी नहीं रोका गया (Sonu Sood was not stopped at station) था। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा- सच को सामने रखने के लिए बता रहा हूं। मुझे स्टेशन में जाने से नहीं रोका गया था। मैं सभी प्रोटोकॉल का पूरी तरह से सम्मान (Sonu Sood respect protocols) करता हूं और मैंने उनका पालन किया। मैंने राज्य सरकार से ट्रेन के लिए निवेदन किया ताकि मैं प्रवासियों को उनके घर पहुंचा सकूं। सोनू सूद का ये ट्वीट सामने आते ही एक बार फिर से फैंस उनकी तारीफ (Sonu Sood fans) करते नहीं थक रहे हैं। लोग उनकी सकारात्मकता को सलाम कर रहे हैं। हालांकि अब सोनू की बात से ये भी साफ हो गया कि मजदूरों से मिलने जाने के लिए नहीं रोका गया था।

Just to set the record straight - I was not stopped from entering the station. I absolutely respect the protocols and have duly followed it.

I had requested the state government for the train so that I could send the migrants back home to reunite them with their families.