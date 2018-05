कॉमेडी जोनर की फिल्म 'सोनू की टीटू की स्वीटी' सिनेमाघरों में अभी भी छाई हुई है। फिल्म को दर्शकों की सराहना मिली है। फिल्म में कार्तिक आर्यन से लेकर सनी सिंह और नुसरत की एक्टिंग को दर्शकों ने सराहा है। फिल्म ने अभी तक तकरीबन 70 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है।

#SonuKeTituKiSweety is UNSHAKEABLE... Will be close to ₹ 75 cr by the end of Week 2... [Week 2] Fri 5.83 cr, Sat 6.55 cr, Sun 7.02 cr, Mon 2.71 cr, Tue 2.62 cr. Total: ₹ 70.67 cr. India biz... SUPER-HIT... #SKTKS