Sushant के साथ अनबन को लेकर बोले Sooraj Pancholi- वो छोटा भाई मानते थे, ये लोग मुझे सुसाइड के लिए मजबूर कर रहे

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput case) में कई सेलिब्रिटीज का नाम लगातार सामने आ रहा है। जिसके बाद उनकी तरफ से रिएक्शन्स भी आने शुरू हो चुके है। पूरे मामले को दिशा सालियान की मौत से जोड़कर (Disha Salian death connection with Sushant) देखा जा रहा है। दिशा के निधन के कुछ दिन बाद ही सुशांत भी अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे। इसमें कई बड़े नेता और सेलेब्स का नाम सामने आ रहा है। जिसके चलते हाल ही में आदित्य ठाकरे स्टेटमेंट (Aaditya Thackeray issued a statement) जारी किया था। उसके बाद सूरज पंचोली ने भी अपनी सफाई दी (Sooraj Pancholi clarification) थी। फिर डीनो मोरिया ने भी जवाब (Dino Morea reaction) दिया था। अब सूरज पंचोली ने एक बार फिर सुशांत और उनके रिश्ते को लेकर कई खुलासे किए हैं। सूरज ने बताया कि सुशांत के उनके कैसे रिश्ते थे और दोनों के बीच झगड़े (Sooraj reply on tension between Sushant and him) को लेकर भी सच बताया।

सूरज पंचोली ने आजतक से बातचीत में बताया कि सुशांत और उनके बीच झगड़े में कितनी सच्चाई है। उन्होंने कहा कि मैं सुशांत से गिनती के 1-2 बार ही मिला था। हमारे बीच बस हाय-हेलो होता था। मेरी ना ही सुशांत से कोई अनबन थी ना ही मैं दिशा सालियान को (Sooraj says I don’t know Disha Salian) जानता हूं। सुशांत तो मुझे छोटा भाई बुलाते (Sooraj told Sushant consider him younger brother) थे। मेरी पहली बार उनसे रामनगर में एक्टिंग क्लास के दौरान मुलाकात हुई (Sooraj first met Sushant at acting class) थी। उसके बाद सुशांत बड़ा स्टार बन गया और हम एक ही इंडस्ट्री के होने के कारण ऐसे कई इवेंट्स में मिलते रहते थे। एक बार सुशांत ने खुद मेरा नंबर भी मांगा था। उन्होंने मुझे फिल्म राब्ता की स्क्रीनिंग पर बुलाया (Sooraj told Sushant called him at Raabta screening) था। इसके अलावा मेरी उनसे कुछ खास बात कभी नहीं हुई।

सूरज ने आगे कहा कि जिस तरह से लोग मेरा नाम बार-बार इस केस से जोड़ रहे हैं मुझे जरूर सुसाइड के लिए मजबूर किया जा रहा है। सुशांत केस के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन ये लोग मुझे आत्महत्या के लिए मजबूर कर (Sooraj says people will force me to commit a suicide) देंगे। मैं वैसे भी अपनी समस्या ज्यादा किसी से डिस्कस नहीं करता (Sooraj told he was an introvert person) हूं। मेरी मां मुझे लेकर काफी परेशान रहती हैं। मैं उन्हें और परेशान नहीं कर सकता। जैसी बातें चल रही हैं उससे मेरी करियर बर्बाद हो जाएगा।

इसके अलावा सूरज ने बॉलीवुड में बुलिंग को गलत बताया और कहा कि किसी की इमेज खराब करने के लिए ब्लाइंड आइटम लिखना गलत है। गौरतलब हो कि इससे पहले सूरज पंचोली, दिशा सालियान केस से अपना कनेक्शन ना होने की बात भी कह (Sooraj Pancholi refused to have connection with Sushant and Disha case) चुके हैं। उन्होंने कहा था कि मैं दिशा से कभी मिला भी नहीं ना मैं उसे सुशांत की मौत से पहले तक जानता था।