Sushant case में Aditya Thackeray के बाद Sooraj Pancholi का बयान- मेरा नाम फर्जी में घसीटा जा रहा है, मैं चुप रहूंगा

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत के बाद से कई तरह के एंगल सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर तरह की बातें चल रही हैं। इसके अलावा अब इन बातों को लेकर लोग सामने भी आने लगे हैं। सीधे टीवी न्यूज चैनल डिबेट में कई तरह के खुलासे किए जा रहे हैं। तो कोई प्रेसकॉन्फ्रेंस करके बड़े राज से पर्दा उठा रहा है। सुशांत और दिशा की मौत की कनेक्शन (Sushant Disha death connection) लगातार सामने आ रहा है। बिहार पुलिस इस एंगल पर बारीकी से जांच (Bihar police investigation) कर रही है। हालांकि मुंबई पुलिस के दिशा की फाइल डिलीट होने की बात से बिहार पुलिस को उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हाथ नहीं लग (Mumbai police deleted Disha Salian file) पाई है। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ बॉलीवुड सेलेब्स और नेता के बेटे का नाम इससे जरूर जोड़ा जा रहा है। हाल ही में आदित्य ठाकरे ने स्टेटमेंट (Aditya Thackeray statement to social media allegations) दिया था कि उनके नाम पर राजनीति की जा रही है। अब इसके बाद सूरज पंचोली (Sooraj Pancholi) भी सामने आ गए हैं।

रिसेन्टली बीजेपी नेता नारायण राणे (Narayan Rane) ने कहा था कि सुशांत की मौत को लेकर सूरज पंचोली की पार्टी अटेंड (Sooraj Pancholi party) करने वाले लोगों से पूछताछ की जानी चाहिए। अब सूरज पंचोली ने एक न्यूज पोर्टल से बात करते हए कहा (Sooraj Pancholi statement) कि उनका नाम बिना किसी वजह से घसीटा जा रहा (Sooraj says my name is dragged) है। उन्होंने कहा कि वो चुप रहने चाहेंगे और लोगों को बोलना है वो बोलें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सूरज पंचोली के घर पर 13 जून को पार्टी हुई थी जिसमें बॉलीवुड से कई बड़े लोग शामिल हुए थे। नारायण राणे ने कहा था कि पार्टी में शामिल होने वाले हर शख्स से पूछताछ की (Narayan Rane asked to question party people) जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने डिनो मोरिया (Dino Morea) और रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) को लेकर भी काफी कुछ कहा था।

इसके अलावा बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने हाल ही में दावा किया था कि रिया चक्रवर्ती का अंडरवर्ल्ड के लोगों से (Jitan Ram Manjhi allegations on Rhea Chakraborty underworld connection) कनेक्शन है। फिलहाल अब बिहार के सीएम नितीश कुमार की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने सुशांत केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर (Centre transfer Sushant case to CBI) दिया है।

गौरतलब हो कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सुशांत के पिता ने 28 जून को पटना में एफआईआर दर्ज (FIR against Rhea Chakraborty) करवाई थी। साथ ही रिया और उसके परिवार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। उसके बाद से रिया चक्रवर्ती और उनका परिवार मिसिंग है। जबकि उनके वकील सतीश मानेशिंदे ने कहा था कि वो गायब नहीं हैं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही हैं। एससी ने अपने फैसले में रिया को interim protection अर्जी खारिज कर दी है।