'सूर्यवंशी' की रिलीज से पहले अक्षय और कैटरीना का वीडियो लीक

View this post on Instagram

#RohitShettyCopUniverse celebrates 1 year of Simmba with the power-packed trio Singham, Simmba and #Sooryavanshi. Get ready...aa rahi hai police, 27th March, 2020! @ajaydevgn @ranveersingh @katrinakaif @saraalikhan95 @itsrohitshetty @karanjohar @reliance.entertainment @dharmamovies @rohitshettypicturez #CapeOfGoodFilms @tseries.official