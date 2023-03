तमन्ना भाटिया ने विजय वर्मा से अफेयर की बात पर किया खुलासा, कहा- सफाई देना जरूरी नहीं...

Published: Mar 12, 2023 07:04:29 pm Submitted by: Archana Keshri

Tamannah Bhatia Open Up About Her Affair: तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा की डेटिंग की खबरें इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। दोनों को एक साथ कई जगहों पर स्पॉट किए जाने के बाद लोग कयास लगा रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वहीं अब इन खबरों को लेकर तमन्ना भाटिया ने चुप्पी तोड़ी है।

Tamannah Bhatia Open Up About Her Affair: बॉलीवुड में इस वक्त सिर्फ एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा की डेटिंग की चर्चा हो रही है। ये चर्चा तब शुरू हुई जब इन्हें न्यू ईयर पार्टी में साथ में देखा गया था। न्यू ईयर पार्टी के दौरान दोनों का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा काफी क्लोज नजर आ रहे थे। इसके अलावा इवेंट्स से लेकर एयरपोर्ट तक दोनों को साथ देखा गया है। वैलेंटाइन्स डे के मौके पर भी विजय ने तमन्ना के साथ फोटो शेयर की थी, जिसके बाद फैंस को पक्का यकीन हो गया कि दोनों के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है। दोनों के एक साथ कई जगहों पर स्पॉट किए जाने के बाद अफवाहें उड़ने लगी की दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन अब तमन्ना ने इस मुद्दे पर कमेंट किया है।