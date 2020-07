विवादों में घिरे Salman Khan से मदद मांगने पहुंचा स्पॉटबॉय, चौकीदारों ने बुरा व्यवहार कर भगाया.. दबंग के मैनेजर का यूं आया रिएक्शन

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput Death) के बाद फिल्म इंडस्ट्री पर नेपोटिज्म और गैंगबाजी (Nepotism and groupism) करने का आरोप लगा था। कंगना रनौत के एक वीडियो जारी कर स्टारकिड्स और गैंग बनाने (Kangana Ranaut video on starkids) को लेकर काफी कुछ कहा था। उसके बाद कई सेलेब्स ने इस बात पर समर्थन व्यक्त किया। जहां एक तरफ स्टारकिड्स और करण जौहर ट्रोल (Karan Johar starkids trolled) हुए तो वहीं सलमान खान भी यूजर्स के निशाने पर आ गए।

कई जगहों पर खासकर बिहार में करण जौहर और सलमान खान के कई पोस्टर्स भी जलाएं गए। वहीं अब सलमान खान (Salman Khan) से जुड़ा एक और मामला सामने आया है। वैसे तो सलमान खान अपनी दरियादिली के लिए जाने जाते हैं लेकिन उससे पहले उनके गार्ड ने एक स्पॉटबॉय से बदतमीजी कर (Salman Khan homeguard misbehave) दी।

अमर उजाला के मुताबिक, रमाकांत जायसवाल के नाम के एक स्पॉटबॉय (Spotboy Ramakant) हाल ही में मदद के लिए सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट (Galaxy Apartment) पहुंचे थे जहां उनकी बिल्डिंग के चौकीदारों ने बेकार ढंग से बात करके उन्हें वहां से भगा दिया। दरअसल, रमाकांत के पत्नी को अचानक कैंसर (Ramakant wife cancer) हो गया। जिसके लिए उनके पास उतने पैसे नहीं हैं। इसीलिए वो जगह-जगह जाकर मदद की गुहार लगा रहे हैं।

सलमान खान के यहां जाने से पहले वो फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्पलॉइड भी गए थे लेकिन उसका मेंबर ना होने के कारण उन्हें वहां से भी निराश लौटना पड़ा। उसके बाद जब वो सलमान के घर बहुत उम्मीद से पहुंचे तो गार्ड्स का इस तरह का रवैया सामने आया।

हालांकि रमाकांत के साथ किए गए दुर्व्यवहार के बारे में जब सलमान खान के मैनेजर जॉर्डी पटेल को बताया गया तो उन्होंने इस बात पर दुख जताते हुए (Salman Khan manager take action) उनसे बात की। अमर उजाला से बात करते हुए रमाकांत ने बताया कि बीइंग ह्यूमन एनजीओ (Being Human NGO) को रमाकांत का नंबर भेज दिया गया है। हमारी टीम उनसे इसपर लगी हुई है। दरअसल गैलेक्सी के सामने ऐसे कई पैसे मांगने वाले आते रहते हैं शायद इसलिए ऐसा हो गया। बीइंग ह्यूमन किसी भी मदद मांगने वाले (Being Human help after investigation) की पूरी जांच करता है उसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है।