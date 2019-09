सिंगापुर के मैडम तुसाद म्यूजियम में लगेगा श्रीदेवी का वैक्स स्टेच्यू, अनवीलिंग पर बोनी कपूर होंगे शामिल

लीजेंडरी एक्ट्रेस श्रीदेवी ( sridevi ) की कमी को कोई भी नहीं भर सकता, लेकिन उनकी ब्यूटी वैक्स स्टेच्यू के जरिए सहेजी जरूर जा सकती है। सिंगापुर का मैडम तुसाद म्यूजियम वैक्स स्टेच्यू के जरिए श्रीदेवी को ट्रिब्यूट देने की तैयारी में है। श्रीदेवी के वैक्स स्टेच्यू का अनावरण बुधवार को होगा। खासबात यह है कि इस मौके पर श्रीदेवी के पति बोनी कपूर भी मौजूद रहेंगे। बोनी श्रीदेवी के वैक्स स्टेच्यू को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं।

उन्होंने अपने ट्वीटर अकाउंट पर एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें श्रीदेवी के वैक्स फिगर की एक झलक देखने को मिल रही है। ये वीडियो मैडम तुसाद म्यूजियम हैंडल से जारी किया है। बोनी इस पर कैप्शन लिखा 'श्रीदेवी न सिर्फ हमारे, बल्कि अपने लाखों फैंस के दिलों में भी हमेशा जिंदा रहेगी। मैडम तुसाद म्यूजिम में बुधवार को अनवील होने वाले उनके वैक्स स्टेच्यू को लेकर काफी उत्साहित हूं।'

One more day to the official launch of Sridevi's first and only unique wax figure in Madame Tussauds Singapore! Don’t forget to tune in to our Facebook and Instagram at SGT 10AM for our LIVE streaming! #Sridevi #MTSGSridevi #MrIndia #MTSG #MadameTussaudsSG pic.twitter.com/mHjAyWgDhh