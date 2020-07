स्टीव हफ ने किया Sushant Singh Rajput की आत्मा से बात करने का खुलासा,जानें उस वीडियो की सच्चाई

नई दिल्ली। पारानॉर्मल एक्सपर्ट स्टीव हफ (Paranormal Expert Steve Huff) का नाम इन दिनों काफी सुर्खियों में आ रहा है क्योकि इस शख्स ने कई ऐसी आत्माओं से बात करने का दावा किया हैं, जिनकी मौत अकाल मृत्यु बनकर सामने आई है। और उनका दावा इनके सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की आत्मा से बात करने के लिए आया तो ये रातों रात ही बहुत ज्यादा चर्चे में आए। पारानॉर्मल एक्सपर्ट स्टीव हफ (Paranormal Expert Steve Huff) ने ईमेल के द्वारा जानकारी देते हे बताया है कि उन्होंने अभिनेता (Paranormal expert Steve Huff asked Sushant) ...सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात की हैं।

वायरल हो रहे वीडियो में स्टीव हफ (paranormal Expert Steve Huff said about Sushant Singh Rajput spirit)किसी से सवाल करते सुनाई देते हैं कि 'R u in the light?' इनके वीडियो के काउंटर नंबर 04:07 के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत कहते हैं कि 'Steve I m getting light' लेकिन वीडियो को देखने वाले उनके फैंस का दावा है कि इस जगह सुशांत सिंह कहते है कि 'Steve I am getting muerded'. इस वीडियो के वायरल होते ही हर किसी को भी इस बात की हैरानी हो रही है। लेकिन यह वीडियो को अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों ने देख डाला है।

स्टीव हफ ने पहली बार किसी भारतीय सेलेब्रिटी की आत्मा से बात करने का दावा किया है। इसके पहले उन्होंने अगस्त साल 2018 में मशहूर पॉप गायक माइकल जैक्सन की आत्मा से बात करने का दावा किया था। इसके अलावा वो और भी कई बड़ी हस्तियों की आत्माओं से बात कर चुके हैं। स्टीव हफ अपने एक डिजाइन किए गए एक खास उपकरण से पिछले 10 सालों से इसी तरह आत्माओं से बात करने का दावा करते है।

क्या है इस वीडियो की सच्चाई?

बताया जाता है कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने जब इस बारे में रिसर्च किया तो उन्होनें भी पाया कि पहले से अबी तक का समय में काफी बदलाव आया है पहले समय में आत्माओं के बारे में अध्ययन अलग-अलग तरीके से किया जाता रहा है। हालांकि बहुत सारी चीजें हैं जो काल्पनिक हैं, लेकिन ये वैज्ञानिक युग में इसके बारे में जा रहा है। पहले मंत्रों से फिर तंत्रों का युग आया और अब यंत्रों का युग आ गया है. साइंटिफिक पैरामीटर से हम आत्माओं से बात कर सकते हैं। और इस तरह के रिसर्च कई सालों से हो रहे हैं। और स्टीव हफ भी पिछले 10 साल से इस पर रिसर्च कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि स्टीव हफ एक डिवाइस बनाई, जिससे वो सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि इसके बारें में हम ये नहीं कह सकते कि यह बात 100 प्रतिशत सही है, लेकिन दूसरा नजरिया इस बार मानने से भी इंकार नही करता ऐसा हो रहा है और कई वैज्ञानिक इसके ऊपर पहले भी दावा कर चुके हैं। भारत के भी कई वैज्ञानिक हैं जो पैरानॉर्मल फील्ड से नाकारात्मक चीज को फाइंडिंग कर सकते हैं। और आने वाले समय में यह बहुत ही यूजफुल होगा कि हम ऐसी चीजों को आजकल काल्पनिक माना जाता था, जिसे हम साइटिफिकेशन रूप में वास्तव में ला सकें। 300 आदमी उड़ सकेंगे हवा में, यह एक अंधविश्वास था, ये हो ही नहीं सकता, लेकिन ये हुआ, और अब आत्माओं से कम्युनिकेशन करना भी हुआ। उन्होंने स्टीव हफ के बारे में कहा कि उन्होंने एक बहुत साहसी प्रयास किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज से डरते भी हैं।