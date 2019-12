Street Dancer 3D Trailer: 'स्ट्रीट डांसर 3डी' के ट्रेलर में भारत और पाक के बीच छिड़ी 'डांस' की जंग

बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की फिल्म 'स्ट्रीट डांसर 3डी' का बुधवार को ट्रेलर जारी हो गया। इसमें दोनों स्टार के बीच जबरदस्त डांस बैटल देखने को मिल रहा है। वहीं नोरा फतेही और प्रभुदेवा का शानदार डांस स्टाइल दिखने को मिला। मूवी के ट्रेलर को सोशल मीडिया पर अच्छा रिएक्शन मिल रहा है। लोगों को ट्रेलर बहुत पसंद आ रहा है। एक यूजर ने लिखा- ट्रेलर देख रोंगटे खड़े हो गए थे। इमोशंस और एनर्जी से भरपूर। मूवी के लिए इंतजार कर रहे हैं।

ट्रेलर की शुरुआत भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबले के उदाहारण से शुरू होती है। जिसके बाद वरुण और श्रद्धा एक दूसरे से भिड़ते दिखाई देते हैं। इसमें वरुण जहां इंडिया के डांसर बने है वहीं श्रद्धा पाकिस्तानी डांसर है। ट्रेलर मस्ती और मजाक से शुरू होता है वहीं अंत में देशभक्‍त‍ि के रंग जाता है।

#ABCD2 danced into our hearts also danced its way to success at the BO... Expectations from #StreetDancer3D are sky high, since #Varun, #Shraddha, #PrabhuDheva and director Remo D’Souza reunite for another dance-based musical... #StreetDancer3DTrailer: https://t.co/ccWeYYgvbL