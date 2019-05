Student of The Year 2 Box Office Collection Day 3: नहीं थमा स्टूडेंट्स का जोश, तीसरे दिन भी जारी ताबड़तोड़ कमाई

Student of The Year 2 Box Office Collection: बॅालीवुड स्टार Tiger Shroff , tara sutaria और Ananya Pandayकी फिल्म 'Student of the Year 2' इस शुक्रवार को रिलीज हुई थी। वीकेंड पर अच्छी कमाई करने के बाद अब भी 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' की ताबड़तोड़ कमाई जारी है।

#StudentOfTheYear2 saw limited growth on Day 2, while the sixth phase of polling [cinemas were shut till evening] + #IPL2019Final [evening onwards] affected its biz on Day 3... Fri 12.06 cr, Sat 14.02 cr, Sun 12.75 cr. Total: ₹ 38.83 cr. India biz. #SOTY2 — taran adarsh (@taran_adarsh) May 13, 2019

शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, टाइगर, तारा और अनन्या की 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 ने लगभग 12-12.50 करोड़ रुपये की कमाई की है।

बॉक्स ऑफिस इंडिया डॉट कॉम के मुताबिक, 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' ने पहले तीन दिन में लगभग 37.50 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है।

बता दें यह फिल्म 10 मई को सिनेमा घरों को रिलीज हुई थी। पहले दिन फिल्म ने 12 करोड़ की कमाई की। फिल्म को सुबह के शोज में तो भीड़ मिली लेकिन शाम होते-होते कलेक्शन गिरने लगा। धर्मा प्रोडक्शन की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर2' को लेकर दर्शकों में काफी एक्साइटमेंट देखा गया। गौरतलब है की इस फिल्म के पहले पार्ट से आलिया भट्ट , वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था।